Milei desde la Argentina Week en París: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia"

Elmantuvo reuniones privadas con autoridades y referentes del sector empresarial internacional. En su discurso redobló las críticas contra la oposición.

Además redobló las críticas a la oposición, a la que tildó de "malintencionada", y dijo que "sigue enfrascada en un mundo que ya no existe".

El Presidente Javier Milei habló este jueves por la mañana desde la Argentina Week que se lleva a cabo en París. Allí redobló las críticas contra la oposición y les agradeció la presencia a los gobernadores aliados. “No vamos a descansar hasta ser el país con mayor libertad económica”, afirmó.

Milei mantuvo reuniones privadas con autoridades y referentes del sector empresarial internacional, y estuvo acompañad o por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

La mirada puesta en la reelección y el camino de la economía de Argentina

"No vamos a descansar hasta ser el país con mayor libertad económica", afirmó durante su alocución el mandatario. Pero además señaló que "Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia".

Estas declaraciones se dieron durante su exposición ante empresarios europeos en la Argentina Week de París. Además redobló las críticas a la oposición, a la que tildó de "malintencionada", y dijo que "sigue enfrascada en un mundo que ya no existe".

"Hacer a la Argentina grande nuevamente está por encima de cualquier bandería política. De hecho, saben que lo que se viene es una revolución del interior del país. Las provincias argentinas serán irreconocibles en áreas en unas décadas", dijo.

Asimismo, destacó que "Si nosotros el año que viene repetimos el resultado, ganaríamos en primera vuelta. Además pasaríamos a tener el control de Diputados y estaríamos a muy pocos senadores de tener el control de la Cámara Alta. Por lo tanto, si en 30 meses hemos sido el Gobierno más reformista de los últimos 100 años, todos juntos, imagínense con un Congreso totalmente favorable".

Discurso del Presidente Javier Milei en Argentina Week de París 2026. https://t.co/EdN2O96B8i — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 1, 2026

En este contexto Milei puso en valor "la enorme gestión del mejor ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el canciller Pablo Quirno". Luego, planteó: "En la anterior Argentina Week recibimos anuncios por más de 16 mil millones de dólares y esperamos que esta gira sea más fructífera".

Milei advirtió: "Durante estos primeros casi tres años de nuestra gestión logramos lo que muchos decían que era imposible. Heredamos un Estado quebrado que estaba camino a una de las peores crisis de su historia, y entendimos que la raíz del problema era sencillamente que teníamos un Estado gigantesco que no podía financiar su gasto".

Por último, al hablar de la balanza comercial y el flujo de capitales asociado, el mandatario argentino dijo que “estamos bien armados para enfrentar a todos los intentos desestabilizadores y golpistas que no tuvieron éxito el año pasado y que con este Congreso que tenemos ahora, muchísimos menos”.

“A su vez, sabemos que estamos en la silla eléctrica. Conocemos las restricciones, pero jugamos mejor que ellos y vamos a ganar. Y por este tipo de cosas, el JP Morgan proyecta que, si somos reelectos, la Argentina alcanzará el investment grade en nuestro segundo mandato”, aseguró.