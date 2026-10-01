País La Mañana empleados Esto es lo que cobra un empleado que trabaja en una casa de comida rápida: sueldos con aumento por categoría en octubre del 2026

Los trabajadores de casas de comidas rápidas tendrán un nuevo aumento. Cómo quedan los sueldos de las distintas categorías en octubre 2026. Valeria Ruiz Por Agregar LM Neuquén a







Esto es lo que cobra un empleado que trabaja en McDonalds, Burger King o Mostaza en octubre del 2026: sueldos con aumento por categoría

Los empleados de las principales casas de comidas rápidas del país cobrarán en octubre 2026 el último tramo de la paritaria anunciada por la Federación Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros. El nuevo incremento mensual está comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 329/2000 del sector de Servicios Rápidos.

El entendimiento, que alcanza a empleados de empresas como McDonald's, Burger King, Starbucks y Mostaza, entre otras, fija los parámetros obligatorios para liquidar las remuneraciones mensuales, estableciendo los salarios básicos y las asignaciones no remunerativas de cada categoría. Estos valores constituyen el piso salarial legal que cobra cada trabajador en su recibo de sueldo, e incluyen los montos por hora junto con los adicionales convencionales.

Para el décimo mes del año, el acuerdo estableció un aumento de 1,7% aplicado como suma no remunerativa. Así, durante el tramo julio-octubre, el incremento no remunerativo alcanzó el 7,4%. A partir de noviembre, este porcentaje se incorporará al salario básico, estableciendo un nuevo mínimo para las categorías alcanzadas por el convenio.