Detenido por intentar matar a su ex: quién es Fernando Cerimedo y cuál es su vínculo con Javier Milei

El asesor fue detenido en el aeropuerto, acusado de planificar el ataque a balazos de su expareja, Nadia Beller. Cuál es su relación o con el poder político.

Fernando Cerimedo, un exasesor del Presidente Javier Milei, fue detenido este martes en Bolivia , donde es investigado por un ataque a balazos contra Nadia Beller, abogada y activista boliviana que sería su expareja.

Nadie fue abordada por dos sicarios afuera de un lujoso hotel. Le efectuaron tres disparos y escaparon. Fue trasladada de urgencia al hospital y desde allí denunció a Cerimedo por el ataque que sufrió. Además lo acusó por corrupción y distintos hechos de violencia.

Cerimedo fue detenido en un aeropuerto, cuando estaba a punto de subirse a un avión para viajar a Argentina. Ahora es investigado por intento de homicidio.

El exasesor fue detenido por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la madrugada de este martes, y lo trasladaron para tomarle declaración, luego del ataque a balazos a la abogada y activista política, Nadia Beller, el lunes por la noche.

El vínculo entre Javier Milei y Fernando Cerimedo

Construyó su trayectoria en torno a la comunicación política y las estrategias digitales. Fue asesor de Javier Milei durante su campaña presidencial y participó en proyectos vinculados con la derecha latinoamericana.

Es fundador de La Derecha Diario y CEO de Numen Publicidad, firma vinculada al medio libertario. Además, trabajó en las campañas de Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz.

Fernando Cerimedo fue una persona central en la campaña presidencial de Milei: admitió haber estado a cargo de un ejército de “miles” de trolls en redes sociales y, durante un tramo de la campaña, el hoy Presidente le delegó la fiscalización de los votos, tarea de la que después fue apartado.

Llegó a integrar la mesa chica de Milei y fue uno de los intermediarios para la entrevista que le hizo el periodista estadounidense Tucker Carlson.

En una entrevista con el diario La Nación, confesó que hace “campañas negativas”, es decir, “suministrar información real que el candidato rival no quiere que se conozca”.

Actualmente no tiene ningún cargo oficial en la gestión mileísta, según informaron fuentes gubernamentales. “Estaba hace tiempo distanciado del Presidente”, dijeron desde la Casa Rosada.

Asesoró a Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz

El consultor participó en otras campañas presidenciales. Trabajó para Mauricio Macri durante su intento de reelección en 2019 (según relató, “a través de Patricia Bullrich que me llevó a Pro”), para Jair Bolsonaro en Brasil, y en los últimos tiempos habría participado también de la campaña del actual presidente boliviano Rodrigo Paz, hoy aliado de Milei. También fue organizador de la Juventud Peronista de La Matanza.

Fernando Cerimedo y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasilero, Jair Bolsonaro.

A su vez, Cerimedo fue uno de los citados en la decisión firmada por un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño que autorizó decenas de allanamientos y cuatro arrestos para reunir elementos en la investigación por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 por la que Bolsonaro recibió una condena de 27 años de prisión. “La causa es una persecución política, ideológica”, aseguró el consultor.

El empresario fue identificado como miembro del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”, uno entre los varios que se dividieron tareas como la cooptación de militares para fines antidemocráticos, según consta en la decisión firmada por el juez del STF Alexandre de Moraes.

Delito de defraudación y condena

Al empresario se le conocieron varias polémicas, como el desarrollo de campañas de desprestigio o haber financiado a Milei. También salió a la luz una condena en la Justicia penal por estafa y defraudación, tras haberle vendido a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata.

Fernando Cerimedo. Diego Spagnuolo.

El fallo de 2016 lo declaró autor jurídicamente responsable de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa en concurso ideal, y le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.

En septiembre pasado, Cerimedo declaró ante la Justicia que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo le aseguró que le había contado a Milei sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos del organismo, y que también se lo había comentado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello“, dice la declaración de Cerimedo.

El Diario de Ceremido

La Derecha Diario, uno de los medios de referencia de la comunicación libertaria, es editado por Madero Media Group SRL, sociedad vinculada a Numen Publicidad, la empresa de Fernando Cerimedo. Según Nosis, Madero Media Group SRL no registra empleados.

El portal tiene presencia en Argentina, México, Estados Unidos, Israel, Uruguay y Ecuador y mantiene un vínculo cercano con el oficialismo: este martes, Javier Milei retuiteó cinco publicaciones de La Derecha Diario.