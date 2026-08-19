La nueva tecnicatura superior gratuita que se podrá estudiar en la provincia

Impulsada por la dirección de nivel Superior del Consejo Provincial de Educación (CPE) dependiente del ministerio de Educación, en articulación con el ministerio de Salud y la municipalidad de Rincón de los Sauces , la Tecnicatura Superior en Enfermería fue presentada este martes ante un nutrido auditorio que se dio cita en el Cine Casa de la Cultura de la localidad.

La Tecnicatura busca formar recursos humanos desde una mirada estratégica de fortalecimiento del sistema público de Salud, que contemple además la generación de oportunidades para los habitantes de la región abriendo opciones de formación profesional para los jóvenes.

Durante el acto la ministra de Educación, Soledad Martínez , se refirió a la puesta en marcha de la nueva carrera de la mano de un “Estado al servicio de los intereses de los y de las vecinas, en este caso de Rincón de los Sauces”; mencionó que estas acciones se replican en otros puntos de la provincia con “obras que transforman realidades, proyectos que habilitan oportunidades y con eso abren un horizonte de posibilidades que hasta este momento no se pensaba”.

Destacó luego la modalidad de trabajo en “proximidad con los gobiernos locales para recoger las inquietudes sentidas de las localidades, no la construcción desde un escritorio (…) o desde algún lugar de Neuquén capital -que se hizo tan grande a costa de todo el interior-. Hoy por la decisión política del gobernador Rolando Figueroa queremos transformar en un Neuquén hacedor de realidades de muchas otras localidades”.

La funcionaria se refirió también a la labor del equipo de Educación Superior para dar respuesta a la necesidad de jerarquizar la formación de los y las enfermeras en todo el corredor de Vaca Muerta. Y mencionó que la oferta educativa está desarrollada “a la neuquina, construido desde la identidad local, desde las necesidades del sistema, desde los planteos que nos hacía el gobierno local y desde el compromiso de este Estado neuquino de transformar las realidades”.

Impacto en el sistema de salud

Por su parte el ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó la expansión del sistema sanitario para responder al crecimiento demográfico y a las demandas que trae aparejadas el desarrollo de la industria. En ese sentido, subrayó que «el rol de la enfermería es muy importante, sobre todo en el primer nivel de atención, pero también en la emergencia», y remarcó que la prioridad actual para las carteras de Salud y Educación es «la formación Superior en Rincón».

El titular de la cartera sanitaria valoró asimismo la articulación interinstitucional para concretar esta iniciativa y remarcó la importancia de acompañar el crecimiento de la localidad para «darle a Rincón lo que tanto tiempo se olvidaron».

Enfatizó por último que este proyecto educativo forma parte de una mirada federal, señalando que la oferta de formación «no solamente tiene que estar en Neuquén capital, sino que tiene que estar en toda la provincia».

Presentamos en Rincón de los Sauces la nueva Tecnicatura Superior en Enfermería.



Seguimos ampliando las oportunidades de formación en cada región, para que más neuquinas y neuquinos puedan estudiar y construir su futuro cerca de su comunidad.#EducaciónNeuquén pic.twitter.com/fST7pSC3uq — Sole Martinez (@soledezapala) August 19, 2026

A su turno la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, destacó las “decisiones políticas firmes para que en el territorio los habitantes de una comunidad, tengan las mismas oportunidades que en la capital”. Explicó que la ciudad de Rincón de los Sauces se caracteriza por ser hidrocarburífera, “pero también hay otras formaciones que son necesarias para acompañar justamente a la industria” y reconoció la importancia de la oferta formativa pública y gratuita con la que se viene acompañando el crecimiento de la región.

En tanto que el director del Hospital de Rincón de los Sauces, Walter Erdozain, expresó: “Estamos convencidos de que la formación en el territorio de futuros profesionales de enfermería va a ser un antes y un después” y explicó en este sentido que “Rincón es una ciudad que está creciendo y que va a seguir creciendo por muchos años y necesitamos profesionales, personal idóneo y capacitado para atender las necesidades de la comunidad”. Manifestó entusiasmo y compromiso por recibir a los estudiantes para que realicen allí sus prácticas.

Hasta el 28 de agosto estará abierta la preinscripción, que ya cuenta con 100 interesados, a la carrera pública y gratuita que se dictará a ciclo cerrado y tendrá una duración de 3 años. A partir del 25 de septiembre se iniciará la cursada presencial intensiva los jueves, viernes y sábados, y a medida que avance el dictado se realizarán prácticas profesionalizantes en establecimientos de Salud.