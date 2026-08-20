Después de la pelea que se hizo viral, la cajera despedida anunció que abrirá su propio almacén en Neuquén

La joven que había protagonizado una violenta pelea con una clienta en un almacén del Barrio Islas Malvinas mostró cómo avanza su nuevo emprendimiento.

Después de semanas en las que su nombre quedó asociado a la violenta pelea a las piñas que protagonizó con una clienta en un almacén del barrio Islas Malvinas y que se volvió viral en redes sociales , la joven, que fue despedida tras el episodio, decidió dar vuelta la página y abrir su propio negocio .

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde compartió un video en el que mostró por primera vez cómo está tomando forma el nuevo almacén. Entre estanterías cargadas de mercadería, Eluney Herrera contó que ya comenzó a acomodar los productos y que todavía quedan varias cosas por hacer antes de abrir las puertas al público.

“Después de todo, por fin voy a poder abrir mi negocio”, expresó al comienzo del video. Mientras recorría el lugar, mostró dos estanterías prácticamente completas, con paquetes de fideos, harina y otros productos de almacén.

Tras la pelea en la almacén la joven salió a defenderse.

La joven explicó que el armado del comercio todavía está en proceso. Uno de los próximos pasos será llenar las heladeras y continuar organizando la mercadería para dejar todo listo. Por eso, ante las consultas que comenzó a recibir de quienes siguen su historia, aclaró que todavía no tiene una fecha exacta de apertura.

“Para los que me preguntaban cuándo abría, todavía no tengo fecha exacta, pero falta poquito”, contó.

En el video también reconoció que atraviesa estos días con una mezcla de sensaciones. Por un lado, está contenta de poder concretar finalmente el proyecto; por otro, admitió que está algo nerviosa ante el desafío de poner en marcha su propio negocio.

El anuncio rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores. Algunos usuarios la alentaron y le desearon suerte en esta nueva etapa, mientras que otros aprovecharon el antecedente de la pelea que protagonizó para hacer comentarios en tono de humor.

Deseos para la nueva almacén

“Mini súper + clases de box”, escribió uno de los usuarios, en referencia al episodio que meses atrás la tuvo como protagonista. Otro, en cambio, le dejó un mensaje de apoyo: “Que te vaya muy bien, te lo mereces”.

También aparecieron comentarios que volvieron a mencionar a la mujer con la que había protagonizado el enfrentamiento. Algunos lo hicieron con chistes relacionados con la posibilidad de que la clienta vuelva a ingresar al nuevo comercio.

La historia comenzó cuando la joven trabajaba como cajera de un almacén de Neuquén y protagonizó una pelea con una clienta que había ingresado al comercio para reclamar por su hermana. Las imágenes del enfrentamiento fueron registradas por una cámara de seguridad y posteriormente se difundieron en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron.

El episodio generó distintas versiones sobre lo ocurrido y llevó a que tanto la trabajadora como los propietarios del comercio hablaran públicamente sobre la situación. La joven finalmente dejó de trabajar en el lugar.

Ahora, tiempo después de aquel episodio, decidió dar vuelta la página y apostar por un emprendimiento propio.

La nueva etapa todavía está en construcción. En las imágenes que compartió se pueden ver las primeras compras y parte de la mercadería ya acomodada en las góndolas. Los paquetes de alimentos secos ocupan buena parte de las estanterías, mientras que las heladeras todavía esperan ser abastecidas.

Lejos de anunciar una inauguración inmediata, la joven prefirió mostrar el proceso y compartir con sus seguidores el detrás de escena de un proyecto que, según contó, finalmente está empezando a hacerse realidad.

Por ahora, la fecha de apertura es una incógnita. “Falta poquito”, repitió en el video, mientras mostraba orgullosa cómo avanzaba el armado del comercio.

Así, aquella joven que meses atrás se convirtió en protagonista involuntaria de uno de los videos más comentados de los almacenes neuquinos busca ahora que las próximas imágenes que circulen sobre ella tengan otro motivo: mostrar su propio negocio funcionando.