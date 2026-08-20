La Justicia ordenó liberar el predio privado y dio un plazo máximo de 48 horas. Los ocupantes permanecen en el lugar y evalúan las medidas a tomar.

Tensión en el terreno tomado de Neuquén: las familias siguen en el predio pese a la orden de desalojo.

La tensión crece en el oeste de la ciudad de Neuquén, ya que las familias que ocuparon un terreno privado en la zona de Genco y Fogwill continúan dentro del predio, pese a que la Justicia ya autorizó el desalojo y la Fiscalía pidió a la Policía que avance con el procedimiento.

La medida fue solicitada por el fiscal Juan Manuel Narváez, luego de la denuncia realizada por el propietario del inmueble. El pedido establece que el terreno deberá quedar completamente liberado y fija un plazo máximo de 48 horas para concretar el operativo.

Mientras corre ese plazo, alrededor de un centenar de personas permanecen en el lugar, donde desde las primeras horas de la ocupación se instalaron carpas y comenzaron a delimitar sectores.

Pese a la resolución judicial conocida horas después, los ocupantes decidieron permanecer allí. Desde el inicio aseguraron que reclaman una solución habitacional y que muchos llevan años esperando una respuesta del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

Algunas de las familias incluso pasaron más de una noche dentro del terreno y manifestaron que no tienen intención de retirarse mientras no exista alguna alternativa concreta. La permanencia genera incertidumbre, ya que la Policía fue formalmente notificada para ejecutar el desalojo.

La Fiscalía ordenó el “desalojo total”

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que Narváez envió un oficio al jefe de la Comisaría 12 para que los efectivos intervengan.

La instrucción es clara: el personal policial deberá “proceder al desalojo total” del inmueble. La medida cuenta con la autorización del juez de garantías Juan Manuel Kees, quien hizo lugar al requerimiento presentado por la Fiscalía.

Además, Narváez estableció que el procedimiento deberá realizarse dentro de las próximas 48 horas, lo que mantiene la atención puesta sobre el predio y sobre un eventual despliegue policial.

Claudio Espinoza

El terreno deberá volver inmediatamente a su dueño

La resolución también dispone que, una vez retiradas las personas, el inmueble debe ser devuelto sin demora a su propietario. “Desalojado dicho inmueble, deberá inmediatamente ponerse el mismo en posesión de su propietario”, señala el oficio enviado a la Policía.

Fue justamente el dueño quien realizó la denuncia que dio origen a la intervención judicial. Según informó, alrededor de las 22:30 del martes tomó conocimiento de que varias personas habían ingresado al lugar.

En las primeras horas se contabilizaron aproximadamente 25 carpas. Posteriormente, desde el MPF estimaron que habría alrededor de 100 personas dentro del terreno, mientras que los ocupantes habían hablado inicialmente de unas 60 familias.

Claudio Espinoza

Hay niños y la orden prevé una intervención especial

Uno de los aspectos más preocupantes a la hora de concretar el desalojo es la presencia de niños, niñas y adolescentes, dado que desde el comienzo, los vecinos reconocieron que varias familias llegaron al lugar acompañadas por sus hijos y señalaron que no estaban dispuestas a retirarse únicamente por esa circunstancia.

La orden judicial contempla específicamente esa situación. En caso de que haya menores al momento del desalojo, deberá intervenir la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, además del Ministerio de Desarrollo Social u otro organismo que las autoridades consideren pertinente.

Claudio Espinoza

Habían advertido: “No nos vamos a ir”

Antes de que se confirmara formalmente la orden de desalojo, los ocupantes ya habían anticipado cuál sería su postura.

Aseguraron que muchos atraviesan dificultades para pagar un alquiler y que algunos llevan más de una década esperando respuestas habitacionales.

También señalaron que el terreno llevaba años sin uso y afirmaron que su objetivo es conseguir un lugar para vivir, no ocupar parcelas para luego venderlas.

La situación, sin embargo, entró ahora en una etapa mucho más delicada. Existe una orden judicial, la Policía tiene instrucciones de desalojar y el plazo de 48 horas ya está en marcha.

Por ahora, las familias permanecen en el predio y no se retiraron voluntariamente. Con la decisión judicial ya tomada, todas las miradas están puestas en cuándo podría concretarse el desalojo o si los ocupantes se irán por su cuenta.