Tras la muerte de un joven, desmienten las noticias falsas sobre hantavirus en Zapala

A partir del último caso, surgieron rumores sobre un brote. Desde el Ministerio de Salud aclararon que el nosocomio trabaja con normalidad.

Tras la muerte de un joven de 26 años como víctima del hantavirus, desde el Ministerio de Salud desmintieron que exista un brote de la enfermedad dentro del hospital de Zapala. Según aclararon, el centro de salud funciona de manera normal y ya se activaron los protocolos para evitar que haya nuevos contagios.

"Los equipos de Salud de la Provincia quieren llevar tranquilidad y claridad a las comunidades de Aluminé, Zapala y de toda la provincia, ante la reciente confirmación del fallecimiento de un joven de 26 años residente en la zona rural de la Región del Pehuén afectado por hantavirus", señalaron desde el gobierno neuquino.

Sobre la situación actual, el ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, la Región Sanitaria del Pehuén y los hospitales de Aluminé y de Zapala informan que:

El paciente, quien realizaba tareas rurales, ingresó el sábado 15 de agosto al Hospital de Aluminé con síntomas compatibles y fue derivado al Hospital de Zapala para recibir cuidados de mayor complejidad.

Es importante aclarar que el Hospital de Zapala NO se encuentra aislado. Las actividades continúan desarrollándose con normalidad bajo los protocolos de atención correspondientes.

el Hospital de Zapala NO se encuentra aislado. Las actividades continúan desarrollándose con normalidad bajo los protocolos de atención correspondientes. Las autoridades sanitarias ya han identificado a los contactos de riesgo y se encuentran trabajando activamente en la investigación epidemiológica de acuerdo con los protocolos vigentes.

Dónde encontrar información confiable

Para evitar rumores y datos erróneos, solicitamos a la población remitirse únicamente a los canales oficiales. En el sitio web saludneuquen.gob.ar se encuentra toda la información técnica, las medidas de prevención y el protocolo de manejo para estas situaciones. Todo está a la vista y a disposición de la ciudadanía.

La cepa del hantavirus de la cordillera tiene poder letal en algunos casos.

Se agradece compartir solo información proveniente de fuentes oficiales (neuqueninforma.gob.ar, salud.neuquen.gob.ar y redes del ministerio de Salud) para no generar confusión, desinformación y temores infundados en la comunidad.

Por último, y no menos importante, se solicita respeto absoluto por la comunidad afectada por esta dolorosa noticia. Sus integrantes están atravesando un momento que requiere tiempo, contención y acompañamiento, no información falsa que solo genera mayor angustia.

El caso de hantavirus en Neuquén

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén confirmó que un varón de 26 años, residente de la zona rural de la Región del Pehuén, falleció este lunes tras haber contraído hantavirus.

El paciente ingresó el sábado 15 al Hospital de Aluminé con síntomas como fiebre mayor a 38°, mialgias, disnea y dolores abdominales. Ante una rápida desmejora debió ser derivado a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zapala, donde requirió asistencia respiratoria mecánica.

A pesar de los esfuerzos, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en ese centro de salud. Ante la sospecha de un posible contagio de hantavirus, se enviaron muestras al Laboratorio Central, que terminó por confirmar el caso positivo.

María Isabel Sánchez

El joven residía en la zona rural del centro de la provincia y realizaba tareas laborales vinculadas al campo. En la investigación preliminar se identificaron antecedentes de avistamiento de roedores y contacto con aves de corral.

A través de un obituario publicado en redes sociales por el Centro de Salud Intercultural Raguiñ Kien, se confirmó la identidad del joven que falleció por hantavirus este lunes en la ciudad de Zapala. Se trata de Cristian Huichaqueo, de 26 años, quien residía en la zona rural del centro de la provincia y realizaba tareas laborales vinculadas al campo.

Desde el Centro de Salud Intercultural Raguiñ Kien-Ruca Choroy expresaron sus condolencias: "Acompañamos a la familia Huichaqueo-Lefiman en este momento de profundo dolor, expresando nuestras más sinceras condolencias y nuestro acompañamiento. Descanse en paz".