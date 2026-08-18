Demoraron a un hombre acusado de intentar robar chocolates y fiambres de un supermercado

El hecho se registró el lunes por la noche en un negocio. El policía que hacía adicional advirtió la maniobra delictiva.

Un hombre de 53 años fue demorado este lunes por la noche en Villa La Angostura , luego de ser detectado cuando intentaba retirarse de un supermercado con distintos productos ocultos en una mochila, sin haberlos abonado. El intento de robo habían chocolates y fiambres.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando un efectivo policial que se encontraba realizando servicio adicional en el comercio advirtió la maniobra y solicitó la intervención de otros policías.

Al entrevistarse con el encargado del supermercado, el responsable informó que los productos tendrían un valor aproximado de 86.180 pesos y manifestó su intención de radicar la denuncia correspondiente.

Los agentes secuestraron 156 gramos de marihuana fraccionada y lista para su comercialización.

Recuperaron los productos robados

Entre los elementos había chocolates, fiambres y bebidas alcohólicas, tanto en botellas como en latas. Todos ellos pudieron ser recuperados tras la aprehensión del hombre antes de que abandonara el lugar.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 28° de Villa La Angostura, donde quedó a disposición de la Justicia para su correcta identificación.

Al cierre del procedimiento, se aguardaba la recepción formal de la denuncia para avanzar con las diligencias correspondientes y poner el caso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.