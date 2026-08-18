Cayó una banda que robaba identidades con escaneos de ojos y que movió millones de pesos

Una funcionaria del Patronato de Liberados está acusada de captar personas vulnerables y usar sus identidades para mover fondos de casinos online clandestinos.

En el marco de los procedimientos para desbaratar la banda, la PFA secuestró un vehículo de alta gama.

Una funcionaria judicial bonaerense fue detenida acusada de integrar una banda delictiva que captaba personas vulnerables a través de sus actividades en el Patronato de Liberados , para robarles su identidad y, de esta manera, mover millones en cuentas fantasma.

La funcionaria fue identificada como Albertina Mangini y fue detenida durante un operativo del Departamento Delitos Fiscales de la PFA.

De acuerdo a información brindada por fuentes de la investigación, la mujer era la puerta de acceso de una banda dedicada a recaudar, dispersar y ocultar fondos provenientes de un casino online clandestino y de otras actividades ilícitas, indicaron fuentes del caso.

El modus operandi de la banda criminal

Según la investigación de los federales, la funcionaria, que aprovechaba la confianza que inspiraba su función, ofrecía 80 mil pesos a cambio de entregar el documento, tomarse unas fotografías y permitir un “escaneo del ojo”.

De esta manera, obtenía datos biométricos de las víctimas -que eran seleccionadas por su situación de vulnerabilidad económica- “con la pantalla de las lecturas de iris”, explicaron las fuentes.

Cuando las personas captadas se retiraban, sus identidades comenzaban a operar.

Con esos datosse abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales. Aunque figuraban formalmente a nombre de las personas captadas, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo el control de la red criminal, detallaron las fuentes a este medio.

Esa segunda etapa de la maniobra estaría a cargo de Mauro Perrotta quien, junto a otros hombres, se dedicaría a la apertura y administración de las cuentas abiertas a nombre de los damnificados, vinculándolas a dispositivos controlados por la organización. También fue detenido.

Los detectives establecieron que las cuentas recibían transferencias de manera constante y eran vaciadas rápidamente. “El dinero pasaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, aumentando progresivamente la distancia con su verdadero origen”, remarcaron.

Por último, Ignacio Leonel Marchioni fue arrestado por su presunta participación en el nivel financiero. El análisis de los movimientos vinculados con su operatoria habría registrado alrededor de $27 mil millones de pesos en pocos meses, cifra que expone la magnitud alcanzada por el circuito delictiv

El vínculo de la banda con la AFA

Para los investigadores, el nombre de Marchioni no es novedad, debido a que aparece vinculado con la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta que, según la fiscalía, funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de 108 millones de dólares, a través de 16 clubes de fútbol.

Fuentes del caso indicaron la estructura no se agotaría en los tres detenidos: otras personas habrían intervenido en la captación, administración tecnológica, recepción, dispersión e integración del dinero. Ahora, intentan determinar quiénes ocuparían los niveles superiores y quiénes habrían sido los beneficiarios finales.

Por lo pronto, Mangini, Perrotta y Marchioni enfrentan una causa por delitos de Asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos.

Armas, dinero y tecnología

Con la intervención de la UFI Nº 2 de La Plata, a cargo de la Betina de Lacki, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 6, encabezado por Agustín Carlos Crispo, el Departamento Delitos Fiscales desplegó nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, con la colaboración de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata.

Durante los procedimientos fueron secuestradas grandes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera y cuadernos con anotaciones que demuestran la contabilidad de los casinos.

Además, los agentes incautaron computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, numerosas tarjetas bancarias, un BMW M240i xDrive y una pistola semiautomática Glock calibre 9x19 mm.

Como resultado del operativo los detenido quedaron a disposición de la Justicia. Mangini, Perrotta se negaron a declarar, minentras que la defensa de Marchioni presentó un escrito en el que se desliga de las maniobras investigadas.

Los dispositivos, tarjetas y soportes secuestrados serán sometidos a peritajes forenses, contables y financieros para reconstruir la totalidad del circuito económico.

Las fuentes señalaron que cada archivo, contacto o transferencia detectada podría aportar una nueva pista y conducir hasta otra cuenta, un integrante de la organización o un beneficiario que aún no fue identificado.

Mientras avanzan los análisis, los investigadores no descartan que en los próximos días se concreten nuevos allanamientos y detenciones. Además, sospechan que la organización podría contar con conexiones interprovinciales e internacionales.