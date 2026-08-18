Lo encontraron enterrado en el patio de la casa de su pareja: la impactante revelación de la autopsia

La denuncia del hijo permitió a la policía descubrir el cuerpo, luego de estar varios días desaparecido.

La casa del barrio Irigoyen que fue inspeccionada por la Policía Científica. (Foto: Infobae)

Un hombre que llevaba varios días desaparecido y sin responder los llamados de su familia, fue hallado enterrado en el patio de una vivienda. La Policía detuvo a su pareja como principal sospechosa. En las últimas horas se conocieron detalles de la autopsia.

El caso comenzó con la denuncia de su hijo , preocupado porque no lograba comunicarse con él. En la última conversación que habían mantenido, el hombre le contó que había discutido con la mujer con la que convivía. Esa información condujo a los investigadores hasta una casa del barrio Irigoyen , en San Nicolás.

Allí encontraron manchas de sangre, una maza y el cadáver oculto en el fondo de la propiedad. La detenida admitió que lo golpeó, aunque sostuvo que reaccionó para defenderse durante una pelea.

Quién era el hombre que encontraron enterrado en el patio de una vivienda

La víctima fue identificada como José Manuel Andino, de 60 años, y por el hecho quedó detenida una mujer de 30 años identificada como Virginia Marlene Alviso, quien quedó detenida como principal sospechosa del crimen.

Su hijo Santiago se presentó en la Comisaría Primera después de pasar varios días sin noticias de él y pidió que comenzaran a buscarlo.

José Manuel Andino fue enterrado en el patio de su pareja (Foto: gentileza El Norte de San Nicolás)

El último contacto entre ambos orientó las primeras averiguaciones. Andino había mencionado una fuerte discusión con su pareja y después dejó de responder el teléfono. La mujer también era la última persona que lo había visto con vida.

Con los primeros testimonios reunidos, los agentes avanzaron sobre una vivienda de la calle Necochea, en la zona oeste de la ciudad. La pareja habría mantenido una confrontación durante la noche del jueves 13 de agosto.

La declaración que llevó hasta el cuerpo enterrado

Durante el procedimiento, la mujer reconoció ante los policías que le dio un golpe en la cabeza a Andino. También indicó que el hombre murió por las heridas y que después trasladó el cuerpo hasta el patio.

A partir de esa declaración, los peritos inspeccionaron el fondo de la casa. Detectaron manchas de sangre y observaron una zona donde la tierra presentaba signos de haber sido removida recientemente.

Los agentes comenzaron a excavar y encontraron el cuerpo de Andino. La fiscal ordenó su traslado para la autopsia y dispuso la detención de Alviso, que quedó alojada en la Comisaría Tercera. Dentro de la propiedad también apareció una maza ensangrentada.

La acusada afirmó que reaccionó frente a una agresión y que actuó en defensa propia. Esa versión no quedó comprobada y deberá ser comparada con las lesiones, el estado de la vivienda, los testimonios y los demás elementos incorporados al expediente.

Qué reveló la autopsia y qué investiga la Justicia

El examen forense detectó múltiples golpes en el cuerpo de Andino, además de una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral. Las lesiones serían compatibles con un elemento contundente como la maza encontrada en la casa.

La Fiscalía buscará establecer qué ocurrió después del ataque. El traslado y ocultamiento del cadáver en el patio forman parte de las pruebas que serán analizadas para determinar la conducta de la acusada tras la muerte.

Alviso quedó imputada por homicidio y fue citada a declaración indagatoria. La fiscal Belén Baños deberá resolver su situación procesal una vez que incorpore el informe forense completo y los resultados de las pericias.

Los cuatro hijos menores de la detenida quedaron bajo el resguardo del área de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. La investigación continúa abierta y la Justicia todavía no resolvió si acepta o descarta la explicación de la mujer.