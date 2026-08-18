Fallecieron dos hermanas de 19 y 20 años tras chocar con el auto de un árbitro que también murió

MEDNOYa son tres las víctimas del brutal impacto frontal en la ruta. Quiénes eran las hermanas fallecidas.

El fatal accidente ocurrió en la Ruta 60 y ya son tres las víctimas fatales.

Un brutal choque frontal entre dos vehículos ocurrido el domingo provocó la muerte de un árbitro de fútbol , y lamentablemente horas después, se confirmó el fallecimiento de dos personas más.

El accidente se produjo cerca de las 20.30 del domingo, a la altura del callejón Piperbo, en la zona de Fray Luis Beltrán, en Mendoza, e involucró a un Peugeot 504 y una Volkswagen T-Cross.

Producto del impactante accidente, ya suman tres las víctimas. Uno de ellos es Oscar Aníbal Fernández Mercau , de 48 años, quien conducía uno de los vehículos involucrados y murió camino al hospital. La fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez investiga la mecánica del siniestro.

El choque frontal entre la Volkswagen T-Cross y el Peugeot 504 ocurrió en la Ruta 60, a la altura del callejón Piperbo, en Maipú. (Foto: gentileza Diario El Sol de Mendoza)

Cómo fue el accidente y quiénes eran las dos hermanas fallecidas

Según se pudo confirmar, Martín Omar Tillar circulaba hacia el oeste sobre la Ruta Provincial N° 60 con la Volkswagen T-Cross y llevaba como acompañantes a su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años; su hermana Ariadna Tillar, de 54, y sus sobrinas Rosario y Juana.

Tras el impacto las mujeres fueron rescatadas y trasladadas a distintos centros de salud. Rosario y Juana Masó, dos hermanas de 19 y 20 año estuvieron internadas en estado crítico. Las dos pasaron por el quirófano, pero los médicos no consiguieron revertir la gravedad de sus cuadros.

Fuentes policiales confirmaron que murieron este lunes en el Hospital Central de Mendoza por las heridas que sufrieron.

Juana y Rosario Masó murieron después de permanecer internadas en grave estado por las heridas sufridas en el choque. (Foto: gentileza Diario El Sol de Mendoza)

Una testigo declaró que Tillar habría intentado sobrepasar a otro auto que avanzaba en el mismo sentido. En medio de esa maniobra, la camioneta invadió el carril contrario y chocó de frente con el Peugeot 504 de Fernández Mercau.

Rosario fue llevada primero al Hospital Perrupato, en San Martín. Su estado exigió una derivación inmediata y el helicóptero Halcón III la trasladó hasta el Hospital Central de la capital provincial. Juana llegó al mismo establecimiento en ambulancia. Las dos hermanas eran oriundas de Luján de Cuyo y habían viajado juntas con parte de su familia.

Un árbitro de fútbol, la otra víctima del accidente

La primera muerte se había confirmado poco después del choque. Fernández Mercau fue retirado del Peugeot 504 con vida, pero falleció cuando una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado lo trasladaba al Hospital Central.

Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, árbitro del fútbol amateur mendocino, fue la primera víctima fatal del choque. (Foto: gentileza El Nueve)

Conocido como “Chacha”, el hombre era árbitro de torneos amateur en el este mendocino y vivía en Tres Porteñas, departamento de San Martín. Horas antes del accidente había dirigido un partido.

Otros tres familiares continúan internados

El choque también dejó heridos a los otros ocupantes de la Volkswagen T-Cross. Martín Tillar fue derivado al Hospital Lagomaggiore y, de acuerdo con el último parte difundido, permanecía en grave estado.

Ariadna Tillar quedó alojada en el Hospital Perrupato. Florencia Bettalemmi, por su parte, fue trasladada al Hospital El Carmen. Las tres personas recibieron atención por las lesiones provocadas por el impacto.

La causa está a cargo de la fiscal Mariana Gutiérrez, quien deberá determinar si el intento de adelantamiento provocó la colisión o si intervino algún otro factor. Los resultados de las pericias viales y los testimonios serán decisivos para reconstruir los segundos previos al choque que dejó tres muertos.