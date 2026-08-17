Más de 50 heridas en menos de cuatro minutos: revelaron detalles del brutal femicidio en Villa Devoto

El informe forense reconstruyó la violencia ejercida contra la víctima y confirmó las sospechas. El marido de Romina es su asesinado, y quiso suicidarse.

El femicidio de Romina Calvo ocurrió el 13 de agosto en una vivienda ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto.

La investigación por el femicidio que conmocionó a Villa Devoto sumó un dato clave para reconstruir los últimos minutos de la víctima. La autopsia permitió establecer con mayor precisión cómo fue la agresión y la magnitud de las heridas.

Los especialistas analizaron cada una de las lesiones y su distribución en el cuerpo, además de otros indicios que permitieron aproximarse a la secuencia del ataque. La violencia ejercida quedó reflejada en el resultado de la autopsia definitiva.

El informe forense confirmó que Romina Calvo sufrió 53 lesiones, en su mayoría cortopunzantes, durante un ataque que se habría extendido entre tres y cuatro minutos .

Cabe recordar que el femicida es su marido, quien se encuentra internado en estado delicado por las lesiones que tiene. Se confirmó que intentó suicidarse tras el brutal crimen.

El informe incorporado a la causa, también determinó que la mayoría de las heridas se concentraron en la parte superior del cuerpo, especialmente en el torso y las regiones axilares, aunque también se registraron lesiones en el cuello, la cara, la cabeza, los brazos y la espalda.

Los peritos remarcaron además que no se trató solamente de un ataque caracterizado por la multiplicidad de lesiones. La profundidad de varias de ellas provocó daños en órganos vitales y fue suficiente para causar la muerte.

Un ataque de 53 lesiones en pocos minutos

La reconstrucción forense permite dimensionar la violencia del ataque del que fue víctima Calvo. En apenas un par de minutos, Romina recibió decenas de heridas, principalmente provocadas por un arma blanca.

El informe describe lesiones graves y profundas, compatibles con un ataque reiterado. La concentración de heridas en la parte superior del cuerpo y la afectación de zonas vitales fueron determinantes para establecer la causa de la muerte.

La autopsia definitiva ya fue incorporada al expediente y constituye una de las principales piezas para reconstruir qué ocurrió dentro de la casa de Pedro Morán al 5200, en Villa Devoto.

El femicidio ocurrió durante la madrugada del 13 de agosto, después de una fuerte discusión entre Romina y su esposo, Walter Verón.

El impactante hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando un joven se comunicó con el 911.

Una panadera que trabaja en un comercio lindero aseguró haber escuchado gritos provenientes de la casa y una frase que quedó incorporada a la reconstrucción del hecho: “¿Qué hacés, hijo de puta?”. Poco después, cerca de las 6.50, llegó el llamado que permitió alertar a la Policía.

El hijo de la pareja, de 21 años, contó que estaba durmiendo cuando su hermana, de apenas ocho, lo despertó y le dijo: “Despertate que papá mató a mamá”.

El joven se dirigió entonces hacia donde estaba su madre y la encontró desvanecida. Inmediatamente pidió asistencia al 911.

Mientras los investigadores avanzan con la reconstrucción del femicidio, el informe forense aporta ahora una pieza central: 53 lesiones, la mayoría provocadas con un elemento cortopunzante, concentradas en el sector superior del cuerpo y producidas en cuestión de minutos.

El principal sospechoso es Verón, el esposo de Romina, quien fue detenido a 200 metros del lugar del hecho, y quien presentaba una herida cortante en el cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde se encuentra internado en grave estado.

La Justicia aguarda que se recupere para avanzar con su declaración. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda serían una de las principales pruebas que lo vinculan con el hecho.