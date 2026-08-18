Disfrazados de Gandalf protestaron en la casa de Peter Thiel, el magnate millonario que invierte en Vaca Muerta

Un grupo se disfrazó del icónico personaje de El Señor de los Anillos y protestaron en la puerta de la mansión del empresario.

Por el momento, la identidad de los organizadores es un misterio.

Una insólita protesta se registró en el barrio porteño de Palermo. En la puerta de la mansión del empresario Peter Thiel , un grupo de manifestantes disfrazados como Gandalf , el característico personaje de "El Señor de los Anillos", se congregaron para entonar cánticos contra el multimillonario estadounidense.

Los activistas desplegaron una pancarta con la frase "You shall not pass" ("No pasarás"), una de las expresiones asociadas al personaje de Gandalf en la saga. Con esta protesta, se cuestionó su reciente desembarco en el negocio energético argentino.

La personificación de los manifestantes despertó el entusiasmo de los transeúntes que se encontraban por el lugar, quienes registraron con sus celulares el insólito momento. Capas, sombreros grises y barbas blancas saltaban cantando contra Thiel: "Peter, Peter, compadre, la concha de tu madre/ Vos tenés palantires para ver el futuro/Mirate en el espejo, vas a ver un boludo ", exclamaron en el cántico.

Además de la casa del magnate, la convocatoria pasó por el Instituto Nacional Sanmartiniano, en el día en el que se cumplían 176 años de la muerte del Libertador de América, y tuvo una breve pausa frente al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Por el momento, la identidad de los organizadores es un misterio. Se identifican bajo el nombre "Ciudadan@s Gandalf" y actúan bajo el lema #NoPasarán, pero no circula ningún manifiesto firmado ni vocero público.

Por qué se disfrazaron de Gandalf para protestar contra Peter Thiel

El detalle que le da sentido a la protesta de los "Gandalf" es que Palantir, la empresa insignia de Thiel, toma su nombre de los palantíri: las piedras videntes de la saga de Tolkien que, en la ficción del "Señor de los Anillos", el villano Sauron usa para espiar y manipular a distancia.

Es por esto que una de las frases de los cánticos hace referencia a esta relación con la saga: "Vos tenés palantires para ver el futuro". Palantir Technologies, fundada en 2003 por Thiel y Alex Karp, se especializa en inteligencia y vigilancia de datos.

Peter Thiel, el magnate millonario que invierte en Vaca Muerta

En los últimos días, se conoció que Peter Thiel adquirió el 1% de las acciones de Vista Energy por 76 millones de dólares, empresa que opera activamente en Vaca Muerta.

De esta manera, la compra de acciones incorporó al empresario estadounidense como inversor de Vista Energy. Fue así que al conocerse la noticia, se realizó la protesta en rechazo a su ingreso al sector energético.

La operación fue realizada a través del fondo Thiel Macro LLC y quedó informada en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), difundida por Bloomberg.

Su empresa está valuada en más de 20 mil millones de dólares. Con una fuerte presencia entre los gobiernos más poderosos del mundo, Palantir tiene entre sus clientes al Ejército de Estados Unidos, a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), a la Oficina Federal de Investigación (FBI), y a los departamentos de policía de Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans.

Nacido en Alemania y radicado desde niño en Estados Unidos, Peter Thiel es uno de los empresarios e inversores más influyentes de Silicon Valley.

Fue cofundador de PayPal junto a Elon Musk y también de Palantir Technologies, empresa especializada en software de análisis de datos e inteligencia artificial. Asimismo, se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook y, posteriormente, participó en inversiones de compañías como SpaceX, Uber, Airbnb y Spotify.