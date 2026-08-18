Corrupción y violencia: las graves acusaciones de Nadia Beller contra Cerimedo desde el hospital

"Si no fingía estar muerta, me remataban". La abogada es expareja de un exasesor de Javier Milei. La grave denuncia que hizo tras el ataque. Recibió cuatro disparos.

Un violento episodio se registró en la puerta de un hotel de lujo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia . La abogada y activista Nadia Beller sufrió un ataque a balazos en manos de dos sicarios, quienes se presentaron vestidos como repartidores de entregas a domicilio. Todo quedó grabado.

Tras varias horas internada con pronóstico reservado, Beller rompió el silencio y acusó directamente a Fernando Cerimedo, exasesor presidencial de Javier Milei, de estar detrás del atentado en el que recibió cuatro disparos.

En declaración exclusiva al canal de televisión boliviano DTV , Beller calificó el episodio como "una tentativa de feminicidio" .

"Si no fingía estar muerta, me remataban. Fui descubriendo situaciones. Yo sospecho que ellos tuvieron un contubernio para deshacerse de mi", expresó.

Beller descubrió que el exasesor le era infiel y la ahorcó

En su extenso descargo, la mujer apuntó contra Cerimedo por infidelidad, violencia de género y corrupción. Según relató, todo comenzó cuando ella descubre que "él mentía en su relación con su expareja. Me dijo que ella lo engañó, que cuando estaba embarazada tuvo que hacerse un ADN y que hace cuatro años no la tocaba".

"En abril, descubrí que tenían conversaciones románticas con ella. Lo encaré y esa fue la primera vez que, según él para neutralizarme, me ahorcó. No me contestó si era verdad o era mentira, dijo que ella empezó a sospechar sobre mi y él intentó engañarla para que no viniera a Bolivia", continuó.

Cuando el exasesor del presidente argentino la ahorcó, "esta persona mandó periodistas, policías, todo. El asesor Mauricio y otros operadores del gobierno se encargaron de tapar ese hecho", acusó.

Presunta corrupción en el gobierno de Bolivia

Más allá del ataque personal, la abogada vinculó el hecho con información sensible que asegura poseer. Afirmó tener en su poder pruebas sobre supuestos hechos de corrupción que involucrarían al Gobierno de Bolivia.

"Mandé fotos de las cajas llenas de billetes que tenía Cerimedo, de los hechos de corrupción. El resto del dinero lo tiene su testaferro, que vive en el mismo edificio de La Paz. Pero cuando fue la fiscalía taparon todo, no quedó ningún rastro", lanzó.

"Me pidieron que negara todo. En ese momento, Fernando me dijo que se iba a suicidar si yo lo mandaba a la cárcel. Ante ese chantaje no abrí la puerta", señaló la víctima del ataque.

Beller reveló que su expareja hace campañas políticas y su pago es a través de contratos, que ellos negocian con empresas grandes.

"Aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo"

Sobre el episodio de ahorcamiento, la abogada reveló que fue atendida por "el médico personal del Presidente porque tenía marcas en el cuello, no podía tragar".

"La Policía no va a actuar en contra de este señor porque él maneja la Policía. Aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo. Y lo van a cubrir a todos”, aseguró.

Sobre el ataque, indicó que fue citada para darle "un caso de violación a una nena de 13 años. Me citaron con un pretexto. No me quisieron decir quién les había pasado mi número, que tenían miedo y me hicieron ir a ese hotel".