Detuvieron al fiscal que investiga al argentino, ex asesor presidencial en Bolivia, Fernando Cerimedo

Roger Mariaca fue aprehendido junto a otros funcionarios y dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa.

El f iscal general de Bolivia , Roger Mariaca, fue aprehendido por la Policía este jueves, en medio de un nuevo escándalo que involucra a funcionarios judiciales y políticos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Mariaca es, además, quien lleva adelante la investigación contra Fernando Cerimedo , exasesor personal del presidente boliviano Rodrigo Paz, actualmente detenido en Chonchocoro.

La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz , cuando Mariaca y el fiscal departamental de ese distrito, Alberto Zeballos , regresaban desde Sucre. Ambos fueron interceptados por efectivos policiales, según información preliminar difundida por medios bolivianos.

Poco después también fue detenido el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo , quien fue localizado en el barrio de Sopocachi, en la ciudad de La Paz . Además, se reportó la aprehensión de otros funcionarios y de un oficial de la Policía.

El fiscal que investigaba a Cerimedo

La situación adquiere especial relevancia por el papel de Mariaca en la causa que tiene como protagonista a Fernando Cerimedo. El exasesor presidencial se encuentra recluido en Chonchocoro y es investigado por el Ministerio Público boliviano en un expediente que Mariaca había defendido públicamente en los últimos días.

“No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, había declarado el fiscal general. Entre los procesos mencionados se encontraba justamente el que involucra a Cerimedo, además de las investigaciones por las denominadas “narcomaletas” y los combustibles.

Hasta el momento no existe información oficial que establezca que la aprehensión de Mariaca esté vinculada directamente con la investigación contra Cerimedo. Sin embargo, la detención ocurre en un momento particularmente sensible para ese expediente y en medio de fuertes cuestionamientos sobre la actuación de funcionarios bolivianos.

Las acusaciones que surgieron por el caso Marset

Las aprehensiones se conocieron horas después de que comenzara a circular un video registrado durante la captura de Sebastián Marset, el pasado 13 de marzo en Santa Cruz.

En esas imágenes, el narcotraficante uruguayo menciona a Mariaca, Del Castillo y al capitán Rubén Aparicio. Según las versiones difundidas sobre el contenido del video, Marset afirmó haber pagado 500.000 dólares para permanecer en Bolivia y vinculó a esas personas con ese supuesto acuerdo.

Esas afirmaciones corresponden al relato del propio Marset y todavía deben ser corroboradas mediante una investigación independiente. La Fiscalía General ya había rechazado previamente una versión sobre una supuesta reunión entre Mariaca y el narcotraficante antes de su extradición a Estados Unidos y había reclamado pruebas que respaldaran esa acusación.

El Ministerio Público también sostuvo que no participó del operativo mediante el cual Marset fue capturado.

Dos días después de la decisión de Estados Unidos

La detención de Mariaca también ocurre apenas 48 horas después de que Estados Unidos revocara las visas del fiscal general, Zeballos y otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos.

En el caso de Mariaca, Washington lo acusó de presunta corrupción vinculada con la protección de actividades de narcotráfico. El fiscal rechazó los señalamientos. En cuanto a Zeballos, Estados Unidos no difundió una acusación individual.

Tras la aprehensión del fiscal general, funcionarios denunciaron además una intervención policial en las instalaciones de la Fiscalía General en Sucre, donde se preparaba una conferencia de prensa para brindar explicaciones sobre el procedimiento.

Qué se sabe de las detenciones

Por ahora, las autoridades bolivianas no informaron oficialmente de manera completa cuáles son las órdenes de aprehensión, qué delitos se les atribuyen a los detenidos ni qué autoridad judicial dispuso los operativos.

En fuentes de la Fiscalía, el procedimiento contra Mariaca fue calificado como un “secuestro”. Esa versión todavía no fue respaldada públicamente por una explicación oficial sobre las circunstancias de la detención.

La situación jurídica del fiscal que investiga a Cerimedo y del resto de los aprehendidos permanece, por el momento, pendiente de una aclaración oficial.