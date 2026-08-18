A plena luz del día: un video captó cuando el carnicero fue baleado por un comerciante que se enfrentaba con delincuentes

El ataque ocurrió en calle Casimiro Gómez casi Novella el domingo por la tarde. Un video registró la detonación de arma de fuego.

Un episodio sacudió al oeste neuquino este domingo. A plena luz del día comenzó un violento enfrentamiento entre el dueño de un autoservicio y una pareja que le había robado. La tensión alcanzó su pico máximo cuando un carnicero resultó baleado con un arma de fuego.

Si bien la investigación transita una etapa preliminar, vecinos que presenciaron el hecho acontecido alrededor de las 18 en Casimiro Gómez y Novella indicaron a LM Neuquén que todo comenzó en un autoservicio que abrió recientemente.

Según los testimonios, personal del local descubrió al hombre y a la mujer robando mientras se hacían pasar por clientes: el delincuente escapó pero la mujer quedó devolviendo la mercadería . Sin embargo, según dijeron, la mujer fue retenida dentro del local lo que provocó que su pareja comenzara a golpear el frente del negocio para exigir que le permitan salir.

Claudio Espinoza

A continuación describieron que se generó un fuerte enfrentamiento entre el comerciante y el ladrón que incluyó piedrazos. "Cuando se defendía de los delincuentes el dueño sacó un arma y le disparó a las piernas, pero debe ser que rebotó o se desvió y le dio al chico de la carnicería", detalló un vecino que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias.

El video del enfrentamiento que terminó con un carnicero baleado

Por su parte, un video relevado por LM Neuquén registró gran parte de los hechos que terminaron con el carnicero de 31 años gravemente herido.

Las imágenes muestran el delincuente arrojando piedras contra el comercio. Luego, se observa salir a una persona que respondió la agresión. El enfrentamiento a piedrazos se desplegó sobre la vereda del autoservicio mientras los autos avanzaban por la calle.

Luego, el presunto ladrón se aproximó a la esquina y bajó a la calle en el momento en que la mujer que había sido retenida dentro del negocio salió. A continuación, el comerciante se aproximó corriendo hacia él, disparó y el hombre saltó esquivando la bala.

Claudio Espinoza

La detonación del arma de fuego irrumpió en la tarde del domingo y en el video se escuchó un quejido de dolor. De acuerdo al testimonio de los vecinos, el herido resultó ser un empleado de la carnicería que a raíz de los gritos y los piedrazos había salido a ver qué era lo que ocurría.

Qué pasó con el carnicero herido

La víctima recibió el impacto en la zona del hombro y la herida provocó un sangrado intenso. Hasta este martes por la mañana, el reguero de sangre tiñó las baldosas desde su lugar de trabajo hasta mitad de cuadra donde según los vecinos, el comerciante que lo habría baleado lo subió a su camioneta.

De esta manera, el joven fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Dr. Horacio Heller. En la guardia, los profesionales médicos le brindaron las primeras atenciones y constataron que presentaba una herida en el brazo compatible con proyectil de arma de fuego.

Por su parte, la fiscalía confirmó que el comerciante lo condujo hasta el hospital. En cuanto a la investigación, la asistente letrada Fernanda Sabatini dio intervención a la Brigada de Investigaciones para que realice un relevamiento de cámaras, testigos e informes sobre la salud de la víctima.

Claudio Espinoza

Sin embargo, la información sobre las diligencias para determinar las responsabilidades en cuanto al intento de robo y el baleado se mantienen bajo resguardo.

Bronca y temor por los robos en calle Novella

Los comerciantes consultados aseguraron que los robos son moneda corriente en la calle Novella y en ocasiones se desarrollan de manera violenta. La problemática afecta al centro comercial con una oferta de servicios y productos, que van desde tapicerías, papeleras, kioscos, entre tantos otros.

La inseguridad también impacta negativamente a través de la restricción al momento de la atención. En vez de poder ingresar, los clientes son atendidos por ventanilla como una manera de reducir las chances de ser víctimas de un robo lo que reduce el flujo de clientela.

De acuerdo a lo manifestado por los comerciantes, uno de los problemas que experimentan es la distribución de las jurisdicciones entre comisarías. El sector de la calle Novella hacia la barda pertenece a la Comisaría 18, que intervino en este hecho. En cambio, para "abajo" a la Comisaría 16. Por lo tanto, según indicaron los vecinos y comerciantes, esto genera una demora importante en la llegada de los móviles.