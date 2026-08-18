Confirman la identidad del joven neuquino fallecido por hantavirus

El Centro de Salud Raguiñ Kien lo despidió. La comunidad hizo propias las condolencias. Evalúan protocolos para velatorio y sepelio.

Profundo pesar en la comunidad Aigo de la zona de Ruca Choroy. A través de un obituario publicado en redes sociales por el Centro de Salud Intercultural Raguiñ Kien, se confirmó la identidad del joven que falleció por hantavirus este lunes en la ciudad de Zapala .

Se trata de Cristian Huichaqueo, de 26 años , quien residía en la zona rural del centro de la provincia y realizaba tareas laborales vinculadas al campo.

Según informó el Ministerio de Salud de Neuquén , el paciente ingresó el sábado 15 de agosto al Hospital de Aluminé con síntomas de fiebre mayor a 38°, mialgias, disnea y dolores abdominales. Ante una rápida desmejora fue derivado de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zapala, donde requirió asistencia respiratoria mecánica.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, Cristian sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en ese centro. Ante la sospecha de contagio, se enviaron muestras al Laboratorio Central que confirmaron el caso positivo de hantavirus.

Dato que genera dudas

Según pudo saber LM Neuquén, aunque no fue confirmado oficialmente, en la comunidad circulaba también la versión de que el joven podría haber estado atravesando una enfermedad hidática. Las versiones señalaban que se le habría detectado un quiste que estaba a punto de reventarse y que esa podría haber sido también la causa del deceso. De confirmarse, Cristian habría cursado dos patologías de manera simultánea.

"Lo veíamos seguido en el centro"

Desde el Centro de Salud Intercultural Raguiñ Kien-Ruca Choroy expresaron sus condolencias: "Acompañamos a la familia Huichaqueo-Lefiman en este momento de profundo dolor, expresando nuestras más sinceras condolencias y nuestro acompañamiento. Descanse en paz".

Ricardo Peña, el lonco de la comunidad Aigo, a través de sus redes sociales y sabiendo de su permanente trabajo por la interculturalidad y para mantener la esencia de los habitantes originarios, hizo propias las condolencias expresadas por el centro de salud.

Fuentes de la comunidad indicaron que Cristian era muy conocido. "Nosotros lo veíamos que venía mucho al centro, que lo controlaban, lo bajaban al hospital, después lo llevaban a Zapala a hacer estudios, volvía", relataron.

Un duro golpe para la comunidad

En la investigación preliminar del Ministerio de Salud se identificaron antecedentes de avistamiento de roedores y contacto con aves de corral en su lugar de residencia.

Por estas horas, autoridades sanitarias y de la comunidad evalúan los protocolos a seguir dentro de la comunidad Aigo para oficiar el velatorio y su posterior inhumación, debido al riesgo de contagio que implica el hantavirus.

"Es un duro golpe para la comunidad el acontecimiento sucedido", expresaron desde el territorio.

La comunidad Aigo

La comunidad mapuche Aigo se encuentra a unos 20 kilómetros de Aluminé, dentro del circuito turístico de la cuenca del lago Ruca Choroy, accediendo por ruta provincial 18. Es una de las comunidades más numerosas de la provincia.

Mantienen vivas sus costumbres. La población se dedica a huertas, cría de ovejas y chivos, y a la producción de tejido a telar. Trabajan mucho la lana de oveja blanca y negra para realizar ponchos de labor paisana, guarda pampa y matrones.

Cuentan con una casa de artesanías donde ofrecen sus tejidos a los visitantes, y productos regionales como alfajores de piñón, fruto de la Araucaria o Pehuén. También prestan servicios de guías turísticos habilitados con recorridos a lugares como las Cascadas del Arroyo Carri Lil.

Hoy esa identidad se tiñe de luto por la pérdida de uno de los suyos.