Traspaso de las rutas, cuarto puente y zona fría: los pedidos que llevará Figueroa a Casa Rosada

El gobernador de Neuquén habló de los temas que están en la agenda de su reunión con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El gobernador Rolando Figueroa insistirá con el traspaso de las rutas nacionales a la provincia de Neuquén en el encuentro que mantendrá este miércoles con el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli . El mandatario provincial busca eliminar los últimos escollos para poder intervenir en cinco rutas nacionales que son clave para el turismo, la conectividad y el vínculo de la provincia con Chile.

Tras participar en el acto de inauguración de la avenida Crouzeilles en Neuquén capital, Figueroa hizo declaraciones en relación a sus expectativas para el encuentro, previsto para este miércoles en Casa Rosada. Uno de los puntos centrales de sus pedidos es el avance en el traspaso de las rutas nacionales a la jurisdicción nacional. "Tenemos ahí una traba para que nos otorguen algunas rutas de las que nos queremos hacer cargo", afirmó.

Detalló cuáles son los caminos que se priorizan para quedar bajo la órbita provincial y así avanzar con obras de mantenimiento, ampliación o remodelación, una tarea pendiente bajo la administración nacional en la gestión de Javier Milei.

Según explicó, Neuquén busca hacerse cargo de la Ruta 242, que llega hasta el Paso Internacional Pino Hachado, y la Ruta 231, que llega hasta Cardenal Samoré. A su vez, pedirán la cesión de la ruta 40, la ruta 237, en el nexo hacia Bariloche, y otros caminos para los que ya tienen planes concretos desde la provincia.

"También queremos ver si nos pueden traspasar la ruta hacia los Siete Lagos, que queremos desarrollar el paseo de los Siete Lagos y la 22 que ya hemos culminado todo el trabajo, nos han traspasado para iniciar todo esto que venimos planificando con Mariano (Gaido) de mejorar los accesos a la capital", dijo el gobernador.

Aclaró que, en ese sentido, la Municipalidad de Neuquén ya planifica la construcción de un puente elvado sobre Casimiro Gómez, así como las obras de Los Paraísos y la duplicación de la calzada de la Ruta 22 desde Casimiro Gómez hasta la provincia de Río Negro. "Estamos trabajando para ver de qué manera se puede realizar un cuarto puente", adelantó.

El pedido de Figueroa llega después de que su par en Río Negro, Alberto Weretilneck, anunciara que la negociación por los traspasos de las rutas 22 y 151 en territorio rionegrino ya entraron en "su etapa final" y que hubo entendimiento con Vialidad Nacional.

En ese sentido, el gobernador neuquino aclaró que trabajaran en conjunto con la provincia vecina para generar un soporte de infraestructura ante el crecimiento de la actividad petrolera y gasífera. "Queremos avanzar en un proyecto que vamos a elaborar con Río Negro en conjunto con el CFI para poder evaluar de qué manera se mejora la transitabilidad de Vaca Muerta con un menor impacto hacia las ciudades que estamos desarrollando", afirmó.

En el encuentr del miércoles, también llegará otro pedido a la Casa Rosada: "estamos pidiendo que el Jefe de Gabinete claramente salga a expresar que no se le va a tocar el monto del subsidio que le corresponde a Neuquén y a la Patagonia", anunció Figueroa.

Una reunión para "retomar el diálogo"

Si bien Figueroa sostiene un vínculo cercano con Santilli, el mandatario provincial aseguró que el encuentro funcionará como una manera de recuperar el diálogo tras un debate que lo dejó en la vereda opuesta del gobierno nacional. "Recordemos que nosotros hemos votado en contra la Ley de Tierras porque tenemos otra otra filosofía respecto a quién le corresponde la tierra", afirmó.

Mientras el oficialismo buscaba el respaldo para avanzar con este proyecto, el gobernador presentó un proyecto en la Legislatura de Neuquén para blindar las tierras neuquinas ante un posible intento de extranjerización. La ley establece que las tierras fiscales de Neuquén sólo puedan ser adjudicadas, vendidas o arrendadas a ciudadanos argentinos o personas jurídicas constituidas en el país que tengan proyectos productivos, ganaderos o turísticos.

Además, la senadora de su partido, Julieta Corroza, votó en contra de la iniciativa, que finalmente no incluyó el capítulo de venta a ciudadanos o empresas extranjeras.

"Creemos que es importante retomar el diálogo porque cuando se coincide y hay una normativa que le hace bien a Neuquén, acompañamos, pero cuando consideramos que no coincidimos ideológicamente o bien consideramos que algo le hace daño a Neuquén, nos oponemos", aclaró.

En la reunión con Figueroa se especula que Santilli buscará consenso para el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que el presidente Milei presentará ante el Congreso el mes que viene y que intentará destrabar otros temas de la agenda parlamentaria.

Sin embargo, será la reforma electoral, con la eliminación de las PASO, el eje central del cónclave, pensando en las estrategias y negociaciones con la mira en el calendario del año que viene. El propio Figueroa adelantó en su momento que su idea era que las elecciones provinciales se realizaran entre junio y agosto, con preferencia sobre este último mes, si es que finalmente se concreta la baja de las PASO. Es algo que deberá definirse y sobre el que podrían analizarse otras variantes.