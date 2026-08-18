Transformaron una calle troncal en una gran avenida de cuatro carriles y 12 metros de ancho, moderna, con iluminación Led y un sistema pluvial de gran magnitud.

Gaido y Figueroa inauguraron la avenida Crouzeilles, una de las más importantes del oeste de la ciudad.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron este mediodía la avenida Crouzeilles , una obra que ordenará el tránsito, potenciará el desarrollo urbano y acompañará el crecimiento de toda la zona oeste de la ciudad.

En un trabajo en conjunto, la Municipalidad y la Provincia transformaron esta troncal, en una gran avenida de cuatro carriles y 12 metros de ancho, moderna, con iluminación Led y un sistema pluvial de gran magnitud: un canal de tres kilómetros sobre el costado oeste de la avenida que canalizará el agua hacia el arroyo Durán, resolviendo problemas históricos de escurrimiento y mejorando el drenaje de toda la zona.

Luego del corte de cintas, del que participaron vecinos y vecinas de la zona, Gaido contó que con esta inauguración se dio inicio al mes aniversario de la ciudad y la calificó como “la obra a nivel municipal más importante de la Patagonia".

"Tengo un enorme orgullo de estar junto al gobernador Rolando Figueroa inaugurando esta nueva avenida, que suma más de 3 kilómetros en el oeste de la ciudad. Es una obra con características muy similares a las de la avenida Necochea, que está a pocos metros de acá y que inauguramos hace menos de un año. Ahora se suma otra troncal que conecta con Genko, Río Colorado, Punta Indio y Bajada de Maida, además de la ciudad de Plottier y la Autovía Norte, una intervención que los vecinos del oeste profundo venían esperando y solicitando desde hace mucho tiempo", señaló Gaido y reafirmó: “Son obras mejoran la conectividad y la calidad de vida”.

Dijo que la inversión fue de 20 mil millones de pesos, “fruto del trabajo en equipo entre el gobierno de la provincia y el municipio, con fondos propios y sin endeudamiento, a partir de la eficiencia en la administración de los recursos públicos”, mencionó y reiteró: "Es un orgullo trabajar en equipo. Te agradezco, Rolando, la oportunidad de trabajar juntos, porque este es un resultado que es un ejemplo para el país", afirmó el intendente.

A su turno, Figueroa destacó el trabajo coordinado “estamos muy contentos con esta obra y con otras tantas que está haciendo Mariano y todo su equipo en la capital. Esto facilita mucho la posibilidad de moverse dentro de la ciudad y complementa el trabajo que viene haciendo con la ciudad de los 15 minutos".

Y en este marco anunció que la provincia comenzará antes de fin de año nuevos proyectos en la capital: “En un mes vamos a licitar todos los accesos a la ciudad donde vamos a realizar varias duplicaciones de calzada y también varios puentes que van a evitar detenerse en las distintas rotondas", adelantó.

"A la transitabilidad interna de la ciudad, claramente, Mariano la ha transformado con tantas avenidas realizadas: Los Paraísos, Necochea, ahora Crouzeilles, y también la avenida Soldi en el norte. Son muchas las calles que hacen que los neuquinos podamos movernos de otra manera", destacó.

"Son obras que, como dice Mariano, no se hacen en otros lugares. Neuquén ya es la ciudad más importante del sur argentino, incluso superando a Bahía Blanca. Es una ciudad que no para de crecer, lo que marca que acá existe futuro y así lo visualiza la gente", remarcó Figueroa.

"Estoy muy contento de desarrollar un trabajo en equipo con Mariano. Facilita mucho cuando hay un excelente intendente y un buen equipo gobernando una ciudad tan importante", cerró el gobernador.