Fuerte apoyo de Mariano Gaido a Rolando Figueroa por la ley de GNL: "Es una oportunidad histórica para Neuquén"

Sostuvo que permitirá potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, atraer inversiones y generar recursos para obras de infraestructura en la provincia.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido , manifestó su respaldo al gobernador Rolando Figueroa luego de que el proyecto de Ley de GNL obtuviera despacho favorable en la Legislatura provincial . El jefe comunal consideró que la iniciativa representa una oportunidad clave para el desarrollo económico de la provincia y para la consolidación del crecimiento de Vaca Muerta.

La propuesta impulsada por el Ejecutivo provincial ratifica el convenio con YPF y contempla regalías diferenciales, estabilidad fiscal por 30 años y un bono de infraestructura de 175 millones de dólares. Tras obtener dictamen favorable este martes, el proyecto será tratado en el recinto legislativo el próximo 24 de junio.

Al referirse a la iniciativa, Gaido destacó su impacto en la llegada de inversiones y en el desarrollo regional: “Para nosotros, la ley que está llevando adelante el gobernador en la Legislatura es la gran oportunidad de generar desarrollo económico, crecimiento de Vaca Muerta y, además, la posibilidad de que lleguen nuevas inversiones a la ciudad de Neuquén y a toda la provincia".

El intendente consideró que la aprobación de la norma permitirá fortalecer la capacidad de inversión pública y acompañar el crecimiento que atraviesa la región.

“Esta ley también nos permite tener los recursos necesarios para seguir desarrollando obras clave, especialmente los ingresos a la ciudad de Neuquén que venimos trabajando junto al gobernador. Al mismo tiempo, potencia el desarrollo del GNL en nuestra provincia y en todo el país”, señaló.

El antecedente de la Ley Chevron

Gaido vinculó el proyecto con otros hitos legislativos que marcaron el desarrollo de la industria hidrocarburífera neuquina y resaltó el papel de la provincia en la economía nacional. “Una vez más, los neuquinos somos actores fundamentales del crecimiento de la República Argentina. Lo hacemos con una ley, como ocurrió en 2013 con la Ley Chevron, que abrió las puertas al desarrollo no convencional”, expresó.

En ese contexto, recordó las dudas que existían años atrás sobre el potencial de Vaca Muerta y aseguró que los resultados obtenidos terminaron por confirmar su relevancia estratégica.

“Muchos decían que Vaca Muerta estaba más muerta que nunca. Hoy los neuquinos le demostramos al país que no solo está viva, sino que es la gran oportunidad que tiene la Argentina para construir su futuro, generar recursos y alcanzar un desarrollo sostenido”, sostuvo.

Expectativas por el impacto del acuerdo

Por último, el jefe comunal destacó el trabajo conjunto entre el gobierno provincial e YPF y aseguró que la iniciativa tendrá efectos positivos en distintos sectores de la economía.

“Lo que logró Rolando Figueroa con este acuerdo es histórico. Con la ley a punto de salir, se viene una transformación enorme para toda la provincia. Esto significa -remarcó- más trabajo para nuestra gente, más movimiento económico para los comercios y las PyMES, y muchas más oportunidades para las futuras generaciones de neuquinos”.