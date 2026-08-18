Se fue Don Tolín: falleció a los 90 años uno de los últimos pirquineros del norte neuquino

Fue referente, hacedor de pan de Corfone, miembro de CEMHEC y un vecino querido. Sus mates dulces y sus historias quedarán en la memoria.

El norte neuquino perdió a uno de sus últimos referentes. Don Antolín "Tolín" Muñoz falleció a los 90 años en Las Ovejas, dejando una huella imborrable en la historia, la cultura y el corazón de su pueblo.

La partida se produjo el 17 de agosto, en la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Y a solo un día de que Las Ovejas recuerde también el tercer aniversario del fallecimiento de Vicente Godoy , ex intendente y amigo del alma de Don Tolín. "Seguramente hoy en el firmamento celestial ya están compartiendo una ronda de mates", dijeron vecinos entre lágrimas.

Nacido hace 90 años en Los Bolillos, Don Tolín fue hijo de Orfilia Rosa Oses, considerada la primera cantora del norte neuquino en la década del 30, y de Arturo Muñoz. De los 10 hermanos criados "apechugando" entre huertas y molinos de trigo, él eligió temprano el camino del trabajo. A los 11 años se "alquiló" en Andacollo para cuidar chivas.

El pirquinero

Sin embargo, su nombre quedó grabado por su labor en la minería. Junto a su amigo Arsenio Retamal buscó oro en Varvarco, en el arroyo Huaraco. "A veces nos iba muy bien y otras no tanto. El oro lo vendíamos al negocio de un turco en Andacollo y lo cambiábamos por mercaderías", recordaba en una entrevista con LMN Neuquén en el mes de agosto de 2023. Más tarde trabajó en las minas Helvetia y El Surco de Huinganco. Fue de los últimos pirquineros que supieron lo que era ganarse la vida a pico y pala en los ríos del Alto Neuquén.

El panadero de Corfone

Después de 30 años trabajando en chacras y yeseras del valle, volvió a sus raíces. En Las Ovejas, Corfone lo recibió por 14 años. Primero como puestero cuidando campos y alambrados. Y luego como el recordado panadero. "En el invierno hacía el pan para todos los empleados. Tenía un horno de barro donde hacía 30 panes de una sola vez. Estuve 7 años", contaba con orgullo mientras cebaba mate.

Viudo de Teresa Barrera, con quien crió a Nancy, Orlando Darío y Deidamia, Don Tolín rehízo su vida junto a una amiga de la infancia. Era miembro activo de la iglesia evangélica CEMHEC, integrante del grupo de Adultos Mayores de la “Casa de los Grandes” y un destacado jugador de tejo.

Era común verlo caminar por las calles del pueblo o sombrear bajo los árboles compartiendo charlas. Y su presencia era infaltable en el Festival del Mate y el Pan Casero, donde alguna vez se llevó el primer premio en la categoría Mate Dulce.

El adiós del pueblo

Desde la Municipalidad de Las Ovejas, la intendenta Marisa Antiñir expresó: "Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a familiares y seres queridos. Don Antolín fue un vecino muy querido y reconocido, con una gran trayectoria y una importante presencia en la historia de nuestro pueblo. Acompañamos a su familia en este momento de profundo dolor".

Por su parte, CEMHEC Las Ovejas despidió a "nuestro querido amigo": "Un gran hombre que dejó una hermosa huella en nuestra filial. Su vida nos enseñó mucho y reflejó siempre el amor de Dios. Con la certeza de que el Señor ya lo tiene en sus brazos".

Hoy sus restos son velados en la sala velatoria de Las Ovejas.

Se fue Don Tolín, pero su sonrisa, su simpatía y sus historias quedan para siempre en la memoria de un pueblo que lo quiso y lo respetó.