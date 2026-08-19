Un físico argentino eminencia advierte sobre viajar en el tiempo: "se puede ir al futuro, pero hay una trampa"

Una de las mentes científicas más influyentes del mundo, sostiene que es posible viajar en el tiempo . Eso sí: aclaró un aspecto trascendental al respecto.

Un físico argentino que es eminencia asegura sobre viajar en el tiempo: "se puede ir al futuro, pero hay una trampa"

La trayectoria del físico argentino Juan Martín Maldacena es notable. A lo largo de su prolífica carrera, cosechó numerosas distinciones. Recientemente, aseguró que es posible viajar en el tiempo , pero con una salvedad fundamental, que esconde "una trampa”. ¿De cuál se trata?

Maldacena es hoy profesor en el Instituo de Estudios Avanzados de Princeton (Estados Unidos), el mismo centro donde trabajó ni más ni menos que Albert Einstein. Recientemente, esta eminencia visitó nuestro país para participar de la conferencia Advances in Quantum Gravity & Strings, organizada por el Instituto de Física de La Plata. Y fue allí dónde se pronunció sobre la posibilidad de viajar en el tiempo .

El físico argentino Juan Martín Maldacena aseguró que viajar hacia el futuro es posible, puesto que para ello bastaría con desplazarse a velocidades cercanas a la de la luz, algo que además implicaría no envejecer al mismo ritmo que el resto del universo durante ese viaje . El problema, señaló entre risas, es que después no habría forma de volver atrás para contarlo .

Apelando al humor, Maldacena sostuvo que “esa es la manera más sencilla: viajar a velocidades muy rápidas. Y a esas velocidades, además, no envejeceríamos. No sé si tendría muchas ventajas, porque después uno no podría volver atrás para contarlo. A los muy curiosos, sí, por ahí les conviene”.

Pero, ¿viajar al pasado es posible? Al referirse a este punto, Maldacena argumentó que esa posibilidad chocaría con toda la intrincada red de causas y consecuencias que se despliega después de cada suceso, algo que el futuro, al estar todavía abierto, no plantea de la misma manera.

Más allá de viajar en el tiempo: la obsesión de la astrofísica actual

Amén de la posibilidad de viajar en el tiempo, Maldacena se refirió a uno de los temas que actualmente ocupan la escena en la astrofísica mundial: los agujeros negros. “Yo siempre trabajé en aspectos cuánticos de los agujeros negros, pero la razón por la cual ahora hay tanto interés en estos objetos es porque hay nuevas observaciones, nuevos métodos para observarlos”, comentó el físico argentino.

Asimismo, Maldacena añadió que “el más importante es la detección de ondas gravitatorias que nos llegan de la colisión de estos astros. Eso nos permite entenderlos mejor porque se producen muy cerca del horizonte [la región de no retorno, más allá de la cual la gravedad es tan fuerte que nada, ni la luz puede escapar]; o sea, nos dan información de un área donde el espacio-tiempo tiene gran deformación, y eso es muy interesante”.

El problema de viajar en el tiempo hacia el futuro es que después no habría forma de volver atrás para contarlo.

Entre sus más grandes logros, Maldacena realizó importantes avances relacionados con la teoría de cuerdas, un marco de unificación teórica de los dos grandes pilares de la física contemporánea: la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general (formulada por Albert Einstein).