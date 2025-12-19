"La ciencia no es cara": la becaria del Conicet que reaccionó a una nota de LMN y defendió su hallazgo

La científica remarcó la importancia de celebrar los logros y aseguró que "los países ricos son aquellos que invierten en educación, ciencia y tecnología".

Yamila Arias, la becaria del Conicet que describió dos especies de hongos que crecen en la Patagonia.

La ingeniera en alimentos Yamila Arias , becaria del Conicet y del Gobierno de Chubut , reaccionó a la reciente noticia publicada por LM Neuquén sobre su tesis doctoral , en la que se describen dos nuevas especies de hongos exclusivas de la Patagonia .

Ante la repercusión de la noticia y la gran cantidad de comentarios que aseguraban que este tipo de hongos había sido “descubierto hace siglos”, Arias aclaró a través de un comentario que no se trató de un descubrimiento en sí, sino de la descripción científica de las dos especies identificadas en los bosques andino-patagónicos.

El trabajo forma parte de la tesis doctoral de Arias y cuenta con autoría compartida con la bióloga Gabriela González , en el marco de una investigación más amplia desarrollada por un equipo de micólogos con amplia trayectoria en el estudio de los hongos del sur del continente. Los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Mycological Progress .

La reacción de la científica

"Hola! Soy Yamila, la becaria en cuestión...", inicia el mensaje. "La palabra correcta es 'Describir', porque como bien dicen muchos, no se descubrió como colonizar... Lo que sí hicimos con mucho esfuerzo fue revisar el árbol filogenético de este género y lo que describimos fueron dos especies nuevas para Patagonia!", corrigió.

La investigadora destacó que este hallazgo representa un valioso aporte para comprender mejor la biodiversidad de los bosques patagónicos. Hasta ahora, tanto los hongos que parasitan el ñire como los que crecen en la lenga eran clasificados como C. hookeri (perita del ñire). Su trabajo permitió demostrar que la especie que se desarrolla sobre la lenga es distinta, y fue nombrada Cyttaria gamundiae en homenaje a la científica argentina Dra. Irma Gamundi.

"En el trabajo que publicamos nosotros, tomamos el conocimiento ancestral y también ya sabíamos que los Yamanes, nombraban a estas especies de maneras diferentes. El aporte de la ciencia, en este caso, fue —mediante técnicas moleculares y microscópicas— afirmar lo que los pueblos originarios ya conocían, pero que científicamente se creía lo mismo", explicó.

En relación con la especie que aparece en la foto, Arias señaló que pudieron comprobar que lo que se creía era Cyttaria hariotii (conocida como llao llao) en realidad corresponde a otra especie. Aunque es muy similar a la anterior, la que parasita la lenga presenta características propias que la distinguen.

Por otro lado, agradeció los comentarios de felicitaciones y destacó que en su lugar de trabajo valoran el conocimiento ancestral y trabajan con las comunidades.

"En estos tiempos donde la ciencia está siendo vapuleada y en el cajón del fondo del Gobierno Nacional para mí es muy importante celebrar los logros colectivos de este estilo. Los países ricos son aquellos que invierten en educación, ciencia y tecnología; porque la ciencia no es cara, lo que es caro es la ignorancia", reflexionó.