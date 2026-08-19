El productor agropecuario pertenecía a las primeras familias italianas que arribaron al Alto Valle. La Fiscalía informó cuál fue la causa de muerte.

Pionero de Centenario y excandidato a concejal: quién era el chacarero que murió tras una discusión familiar

Este miércoles la noticia de la muerte de un chacarero de familia italiana pionera en la producción agrícola generó profunda conmoción en la comunidad de Centenario. El hombre fue encontrado tendido en el piso en el interior de su vivienda por familiares que lo trasladaron al hospital donde se constató su fallecimiento.

La información preliminar estableció que el hombre tenía un golpe en el rostro. Además, de acuerdo a la información recabada por la Policía, quien entrevistó a familiares, un tiempo antes el hombre había presenciado una discusión entre los hijos.

La Fiscalía dispuso la realización de la autopsia para determinar la mecánica y causales del fallecimiento. Según el informe preliminar brindado por la Fiscalía, no se constataron indicios de criminalidad. Respecto a un golpe hallado en la cabeza, se indicó que pudo haber sido producto de una caída tras el fallecimiento. Asimismo, se determinó que murió a causa de una congestión cardiopulmonar.

En paralelo, la investigación continuó con entrevistas a los integrantes de la familia y el trabajo de personal de Criminalística.

En este sentido, una de las hipótesis es que el chacarero podría haber sufrido una descompensación que conllevó al fatal desenlace. No obstante, se aguardan los resultados de la autopsia.

Quién era el chacarero: defensor de la producción agrícola

El chacarero cuya muerte conmocionó a la región fue identificado como Honorio Rozza, un vecino de calle 20 que llevaba consigo una historia profundamente ligada a las chacras del Alto Valle. Era descendiente de una de las primeras familias de inmigrantes italianos que llegaron a Neuquén en busca de oportunidades y que encontraron en la producción agropecuaria una forma de construir su vida y echar raíces.

La familia se asentó en la zona de chacras de Centenario y, generación tras generación, mantuvo su vínculo con la actividad productiva. Los Rozza continuaron esa tradición, participando en los tractorazos de los años 90 y en los últimos años continuaron la producción.

Cabe destacar que Honorio era pariente de Luis Rozza, ingeniero agrónomo e histórico dirigente frutícola quien falleció de un paro cardíaco a los 52 años en 2003. La vía de acceso que conecta la zona de Villa Obrera con el casco viejo de Centenario lleva el nombre Ingeniero Luis Rozza en honor a quien fuera presidente de la Cámara de Productores de Centenario y Vista Alegre.

El vínculo con la tierra también se convirtió en una de las principales preocupaciones públicas de Honorio. En los últimos años, Rozza decidió involucrarse en la política local y se postuló como candidato a concejal junto a Sebastián Krapp, por Juntos por el Cambio.

Su participación estuvo marcada especialmente por la defensa del sector productivo y por la preocupación ante el avance de las urbanizaciones sobre las tierras destinadas históricamente a la producción.

Una agenda política ligada a las chacras

Durante la campaña de 2023, Rozza recibió a dirigentes y otros candidatos en su propia chacra para mostrar de primera mano la realidad de la producción frutícola de Centenario.

En una de esas recorridas, junto a Krapp, se reunió para analizar la situación de los productores y plantear propuestas vinculadas al futuro de las chacras. La actividad incluyó una visita a su propiedad y el encuentro con sus hijos y su hermana.

Entre las propuestas que impulsaba aparecía la defensa del sector productivo y su protección frente al avance de las urbanizaciones, una problemática que durante años atravesó a las localidades del Alto Valle.

También planteaba recuperar el Galpón Frigorífico Municipal, que actualmente funciona como depósito, para volver a darle una utilidad vinculada a la actividad productiva.

Otro de los ejes estaba relacionado con el agroturismo. Rozza consideraba necesarias obras de infraestructura que permitieran mejorar los accesos y las condiciones de las chacras para impulsar esa actividad como una alternativa de desarrollo económico para Centenario.

Su sobrino siguió sus pasos en defensa de las tierras productivas

Federico Rozza es integrante de la comisión directiva de Productores Agremiados Centenario - Vista Alegre y también intenta construir una alternativa frente a los grandes desafíos que enfrenta la producción local. "A la tierra productiva hay que usarla para producir", indicó en una entrevista con radio Sayhueque en el marco del inicio del ciclo de riego en 2026.

En este sentido se manifestó por la necesidad de un mantenimiento más activo y constante en la red de canales de riego y advirtió el valor de sostener la actividad frente al avance urbano que conlleva a la reducción de hectáreas.

"En los últimos 30 años, la superficie en producción pasó de 3.300 a 2.000 hectáreas en la zona, transformando tierras productivas en loteos", indicó quien además es profesor de matemáticas y año a año denuncia que el número sigue bajando. La defensa de las tierras para desarrollar chacras, en ese sentido, es un punto que heredó de su familia.

Las áreas rurales, pese a las restricciones, cada vez pierden más hectáreas por año.

Ahora, el nombre de Honorio volvió a las noticias por un hecho que conmociona a la región. La autopsia será clave para determinar si sufrió una caída accidental o si existió alguna otra circunstancia detrás de su muerte.