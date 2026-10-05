Boom blanco: el turismo de invierno dejó 260 mil millones en Neuquén

Cerca de 300 mil turistas disfrutaron de los centros de esquí neuquinos en una temporada récord marcada por nevadas tardías y una fuerte extensión de la actividad.

Casi 300 mil personas disfrutaron de los centros de esquí de la provincia de Neuquén en esta temporada de nieve . Según los datos procesados por el Ministerio de Turismo , Ambiente y Recursos Naturales, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, la provincia registró la presencia de 284.159 turistas con un total de 849.629 camas/noches vendidas.

El reporte del gobierno provincial analizó la actividad turística en los cinco destinos más populares de la provincia vinculados al producto nieve: Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Caviahue, Villa Pehuenia-Moquehue y la ciudad de Neuquén, considerada el principal destino de apoyo para la actividad invernal.

En conjunto, se relevaron 615 alojamientos habilitados, que representan 18.840 plazas disponibles, en una temporada caracterizada por la llegada de nevadas tardías y la extensión de la temporada de esquí hacia fines de septiembre.

“Estos resultados son consecuencia de un trabajo articulado que sostenemos durante todo el año con el sector privado, los municipios, los destinos y cada uno de los centros de esquí. Desde el Estado asumimos el compromiso de invertir en infraestructura, conectividad y obras fundamentales para generar las condiciones que permitan que el privado también invierta y siga desarrollando nuestra oferta turística”, aseguró la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

“Este año, además, las condiciones de nieve permitieron que los centros invernales continuaran abiertos durante todo septiembre, extendiendo la temporada a diferencia de lo ocurrido el año pasado. Esa articulación nos permitió cerrar con más turistas, más pernoctes, mayor ocupación y un movimiento económico que se traduce en trabajo y oportunidades para los neuquinos”, destacó Esteves.

La temporada de nieve, en números

Durante los tres meses de temporada, el consumo turístico acumulado alcanzó los 260 mil millones de pesos, calculado en función del gasto diario por turista. A su vez, el factor de ocupación de los destinos relevados se ubicó 7 puntos porcentuales por encima del registrado durante la temporada 2025.

En los destinos invernales, la ocupación creció tres puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior. En tanto, la ciudad de Neuquén, como destino de apoyo, registró un 64% de ocupación, nueve puntos porcentuales por encima del registro de 2025.

Las condiciones climáticas favorables y la permanencia de nieve durante septiembre permitieron extender la actividad durante todo el mes. Solo en septiembre se registró un consumo por turismo de 56 mil millones de pesos y se estimó el movimiento de 72.458 turistas que pudieron disfrutar de la oferta vinculada a la nieve en la provincia.

Desde el primer minuto de la gestión -en diciembre de 2023- el gobierno de Rolando Figueroa realiza fuertes inversiones para jerarquizar y fortalecer al turismo, que es la segunda actividad económica de la provincia, detrás de la industria de los hidrocarburos. Desde entonces no solo se ha invertido en rutas, sino también en los aeropuertos y en la modernización y ampliación de la infraestructura.

En cuanto a los centros de nieve, Batea Mahuida, ubicado en Villa Pehuenia-Moquehue, registró más de 17 mil esquiadores durante la temporada. Neuquén cuenta con cuatro centros de esquí -Cerro Bayo, Chapelco, Caviahue y Lago Hermoso- y el Parque de Nieve Batea Mahuida, que conforman una oferta vinculada a la mayor superficie esquiable del país.

Mientras que en lo que hace al movimiento aéreo, la demanda también acompañó la temporada. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos -Chapelco- registró 120.773 pasajeros, considerando vuelos comerciales y privados, mientras que el movimiento de aeronaves alcanzó los 826 vuelos entre arribos y partidas.