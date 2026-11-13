Muchas personas eligen recorrer el Sur durante sus vacaciones. Compacto, sedán o SUV, ¿en qué conviene hacerlo?

Cuál es el mejor auto para pasear por la Patagonia: hay que tener en cuenta estos 3 factores clave al momento de elegir

Cuál es el mejor auto para pasear por la Patagonia: hay que tener en cuenta estos 3 factores clave al momento de elegir

La Patagonia es, sin dudas, uno de los destinos turísticos más elegidos del país. Y para conocer sus paisajes, lagos y bosques, muchas personas optan por recorrerla en auto . Sin embargo, antes de emprender el viaje, surge una pregunta importante: ¿cuál es el mejor vehículo para pasear por el Sur argentino?

La realidad es que no existe una única respuesta , ya que la elección estará atada a varios factores , como por ejemplo la cantidad de kilómetros que se planea recorrer, las rutas que se recorrerán, la época del año, el número de pasajeros y el equipaje que se necesita transportar.

El Sur argentino es una de las regiones más extensas y geográficamente diversas del país. Sus paisajes combinan rutas de cientos de kilómetros, caminos de montaña, zonas de estepa, bosques, lagos y centros urbanos con características muy diferentes. Además, las condiciones climáticas suelen cambiar rápidamente, pasando por zonas de viento, nevadas y bajas temperaturas.

El tipo de auto para alquilar dependerá mucho del tipo de viaje que se planee hacer. Claudio Espinoza

Por ese motivo, antes de reservar un vehículo, es importante no elegir solamente por el precio del alquiler o las preferencias personales y tener en cuenta estos factores:

Intinerario : uno de los principales aspectos que se deben considerar es la distancia entre los destinos. No es lo mismo alquilar un auto para recorrer Bariloche y sus alrededores durante un fin de semana que utilizarlo para viajar desde esa ciudad hasta El Calafate, un trayecto que supera los mil kilómetros.

: uno de los principales aspectos que se deben considerar es la distancia entre los destinos. No es lo mismo alquilar un auto para recorrer Bariloche y sus alrededores durante un fin de semana que utilizarlo para viajar desde esa ciudad hasta El Calafate, un trayecto que supera los mil kilómetros. Cantidad de pasajeros: un vehículo para dos pasajeros con poco equipaje puede ser suficiente para un recorrido determinado, mientras que una familia con chicos, valijas y elementos para realizar excursiones necesitará más espacio.

un vehículo para dos pasajeros con poco equipaje puede ser suficiente para un recorrido determinado, mientras que una familia con chicos, valijas y elementos para realizar excursiones necesitará más espacio. La temporada del año: en el verano se suele viajar hacia lagos, playas y senderos, mientras que en invierno algunos destinos incorporan actividades relacionadas con la nieve y los deportes de montaña. En este último caso, conviene prestar especial atención a las condiciones de circulación y consultar qué equipamiento ofrece el vehículo.

Qué características debe tener un auto para recorrer la Patagonia

Muchas personas eligen recorrer la Patagonia en auto para conocer sus paisajes, lagos y bosques. Claudio Espinoza

Más allá de elegir entre un compacto, un sedán o una SUV, existen determinadas características que conviene priorizar para disfrutar de los recorridos patagónicos. Entre los aspectos más importantes, según publica Hertz Argentina en su blog, se encuentran:

Comodidad para viajes largos: las distancias entre los principales destinos turísticos pueden ser considerables. Por ejemplo, el recorrido entre Bariloche y El Calafate supera los mil kilómetros. Por eso, es conveniente contar con un interior cómodo, buen espacio para las piernas y una suspensión que permita reducir el cansancio durante el viaje.

las distancias entre los principales destinos turísticos pueden ser considerables. Por ejemplo, el recorrido entre Bariloche y El Calafate supera los mil kilómetros. Por eso, es conveniente contar con un interior cómodo, buen espacio para las piernas y una suspensión que permita reducir el cansancio durante el viaje. Espacio suficiente para el equipaje: recorrer la Patagonia suele implicar llevar camperas, ropa de abrigo, calzado de trekking, mochilas y otros elementos necesarios para las excursiones. Un baúl amplio permite transportar todo sin comprometer la comodidad de los pasajeros.

recorrer la Patagonia suele implicar llevar camperas, ropa de abrigo, calzado de trekking, mochilas y otros elementos necesarios para las excursiones. Un baúl amplio permite transportar todo sin comprometer la comodidad de los pasajeros. Estabilidad en ruta: el viento es una característica frecuente de distintas zonas patagónicas, especialmente en los sectores abiertos de la estepa. Por eso, resulta conveniente elegir un vehículo con buen comportamiento y estabilidad durante la circulación.

el viento es una característica frecuente de distintas zonas patagónicas, especialmente en los sectores abiertos de la estepa. Por eso, resulta conveniente elegir un vehículo con buen comportamiento y estabilidad durante la circulación. Consumo eficiente de combustible: debido a que existen tramos con estaciones de servicio bastante alejadas entre sí, contar con un vehículo de consumo razonable puede ayudar a reducir los gastos y evitar inconvenientes durante los recorridos.

Compacto, sedán o SUV: qué auto conviene alquilar

Es importante tener en cuenta que las condiciones climáticas patagónicas suelen cambiar rápidamente. Claudio Espinoza

Las tres categorías son útiles para recorrer la Patagonia, aunque dependerá del tipo de viaje que se planee hacer. Estas son algunas de las características que ofrece cada modelo: