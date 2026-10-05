Llegó a Neuquén la nueva BAIC X55 Híbrida: tecnología, confort y casi 1.000 kilómetros de autonomía

El concesionario oficial Kumayka presentó en la capital neuquina la versión con rango extendido del renovado SUV.

La BAIC X55 híbrida ya se encuentra a la venta.

La oferta automotriz en la región suma una propuesta clave para quienes buscan tecnología, espacio y eficiencia de consumo. El concesionario oficial Kumayka anunció el arribo a Neuquén de la nueva BAIC X55 Híbrida , un SUV que combina un motor eléctrico con un impulsor a combustión en formato de rango extendido ( REEV ), diseñado para optimizar el rendimiento tanto en el tránsito urbano como en las rutas.

Según explicó Luis Fabrizzi , asesor comercial de la concesionaria, la principal novedad radica en su esquema mecánico: el vehículo no requiere enchufe y se impulsa 100% de manera eléctrica . "Viene con dos motores: un motor eléctrico y un motor a combustión, pero en este formato en particular el motor a combustión funciona como un generador eléctrico y esto solamente es impulsado de manera eléctrica, gracias a su motor que tiene una potencia combinada de 215 caballos", detalló.

Uno de los aspectos que más llama la atención, entre todos los atributos de la X55 híbrida , es que desde dentro del vehículo prácticamente no se siente ruido del exterior o vibraciones del motor a combustión. Esto se debe a un meticuloso diseño que combina aerodinámica, doble insonorización en puertas y ventanas y su propulsión exclusivamente eléctrica.

Desde la concesionaria explicaron que el vehículo ya se encuentra a la venta y que día a día se realizan nuevas entregas.

Gran autonomía y conducción eficiente

Uno de los puntos más destacados del modelo es su rendimiento energético, sustentado en un tanque de combustible de 53 litros. "Lo que acá se prioriza es la autonomía. Estamos hablando de una autonomía aproximada de mil kilómetros. La marca declara por ficha técnica 915 kilómetros, pero todo va a depender de la manera de usar del usuario", indicó Fabrizzi, diferenciándolo de las versiones convencionales. "A menor velocidad, mayor autonomía. Es un auto eléctrico, pero que funciona a nafta. Es un auto estándar mejorado".

Maria Isabel Sanchez

Con sus 4,60 metros de largo y un ángulo de giro reducido, el vehículo ofrece una maniobrabilidad ágil para el dinamismo de la ciudad. "Un vehículo de 4 metros 60 en la ciudad de Neuquén, con el tránsito que tenemos, estamos hablando de un vehículo que prácticamente se puede llegar a manejar solo y es hiperseguro con sus 8 airbags y más de 20 asistencias a la conducción", remarcó el vendedor.

Ficha técnica y características principales

Motorización y sistema híbrido: Propulsión 100% eléctrica asistida por un motor a combustión que actúa exclusivamente como generador (híbrido no enchufable). Potencia combinada de 215 CV y tanque de 53 litros.

Autonomía: Entre 915 y 1.000 kilómetros, según el modo y ritmo de conducción.

Dimensiones y habitabilidad: Largo de 4,60 metros y una distancia entre ejes de 2,68 metros, garantizando espacio confortable para cinco pasajeros adultos.

Seguridad pasiva y activa: 8 airbags y más de 20 asistencias a la conducción (ADAS), que incluyen alerta de colisión frontal, centrado inteligente de carril y velocidad crucero adaptativa.

Tecnología de estacionamiento: Sistema de estacionamiento autónomo con sensores laterales, delanteros y traseros (realiza maniobras de ingreso y salida en forma automática).

Equipamiento de confort: Techo panorámico, butacas con memoria, ventilación y calefacción, tracción delantera y suspensión trasera independiente.

Diseño exterior: Llantas de rodado 19 pulgadas con perfil deportivo y diseño enfocado en la eficiencia aerodinámica.

Maria Isabel Sanchez

Un competidor directo con financiación exclusiva

En materia de posicionamiento de mercado, el modelo ingresa para competir en el segmento de los SUV medianos. "Estamos hablando de una competidora directa de Corolla Cross, Territory, Duster, la nueva Kicks, la Volkswagen Taos. Primero y principal, el precio: estamos hablando de un vehículo que tiene más prestaciones que la competencia y por lo menos vale 6 o 7 millones menos", aseguró Fabrizzi, destacando que el valor de lista se sitúa en los 54 millones de pesos (más gastos).

Para facilitar el acceso al vehículo, Kumayka dispone de diversas herramientas comerciales: "Estamos teniendo financiación a tasa cero y tenemos financiación con Banco Nación. Es realmente un producto que no le escatima en absolutamente nada", concluyó.

Maria Isabel Sanchez

Dónde conocerla

La nueva BAIC X55 Híbrida ya se encuentra exhibida en el salón de ventas de Kumayka, ubicado en Teodoro Luis Planas 1715 (esquina Gobernador Anaya) de la ciudad de Neuquén. Los interesados pueden acercarse personalmente para recibir asesoramiento, consultar canales digitales o coordinar una prueba de manejo (test drive).