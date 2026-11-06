Es importado, 100% eléctrico y se vende en el país. Entrá y descubrí cuál es el modelo que rompió el mercado al convertirse en el 0km más barato .

El auto más barato de Argentina es chino, 100% eléctrico y cuesta menos de U$S18.000: de cuál se trata

Actualmente, las marcas chinas concentran el 12 por ciento de las ventas de autos 0km en el mercado argentino . Y un modelo compacto encabeza el ranking de los vehículos más baratos que se pueden adquirir en el país . ¿Cuál es el valor de este auto expresado en dólares?

Es importante considerar que los precios informados en dólares pueden variar según la cotización utilizada por cada importador, los gastos de patentamiento, el concesionario, la disponibilidad de unidades y las condiciones comerciales vigentes. Pero lo cierto es que esta automotriz china ofrece uno de sus modelos insignia a un precio razonable.

El auto chino más barato que se puede adquirir en la Argentina es el JMEV Easy 3 , cuyo precio actual de mercado es de U$S17.900.

Esta automotriz china ofrece uno de sus modelos insignia a un precio accesible.

En la Argentina, y aunque los precios de los autos eléctricos superan en muchos casos a los de modelos equivalentes con motor naftero, existen opciones por debajo de los USD 20.000. Y una de ellas es el JMEV Easy 3, cuyo precio actual de mercado es de U$S17.900.

Entre sus aspectos más destacados, el JMEV Easy 3 ofrece las siguientes características:

Autonomía de hasta 330 kilómetros.

Pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, cámara de visión 360 grados y diferentes elementos de confort.

Motor eléctrico que desarrolla 68 CV y 125 Nm de torque. La energía es provista por una batería de 30,24 kWh, que permite alcanzar una autonomía declarada de hasta 330 kilómetros bajo ciclo CLTC. Admite corriente alterna y continua, con conector CCS2.

Mide 3,72 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,39 metros.

Freno de estacionamiento eléctrico y función Auto Hold.

En materia de seguridad, incluye dos airbags, control electrónico de estabilidad y sistema antibloqueo de frenos.

El auto chino más barato que se puede adquirir en la Argentina es el JMEV Easy 3, cuyo precio actual de mercado es de U$S17.900. JMEV

El ranking que encabeza el JMEV Easy 3, el auto chino más barato en la Argentina

Algunos de los modelos de autos chinos que aparecen en el ranking entre los más baratos que se pueden comprar en la Argentina son los siguientes:

JMEV Easy 3: US$17.900.

JACS2 MT Intelligent FL: US$20.900.

Kaiyi X3 1.5 Luxury: US$22.000.

Forthing T5 MT: U$S22.660.

JAC JS2 Luxury LV: US$22.900

BYD Dolphin Mini GL: US$22.990.

Chery Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000.

MG3 HEV Confort: US$23.500.

BAIC X35 Fashion: US$25.500.

BAIC U5 Plus: US$25.600.

MG3 HEV Luxury: US$25.900.

Jetour X50: US$26.600.

ARCFOX KAOLA S: US$27.200.

MG ZS HEV Confort: US$27.500.

Poer Elite 2WD: US$28.730.

Maxus T60 4x2 6MT: US$28.900.

Haval Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990.

Más allá de los autos chinos: ¿cuáles son los 0km más baratos de la Argentina en noviembre de 2026?

Por fuera de las marcas chinas -mencionadas más arriba-, los autos 0km más baratos de la Argentina en noviembre de 2026 son los siguientes: