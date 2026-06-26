Renault Kwid: qué trae en junio de 2026 para competir con los autos más baratos del mercado

Es uno de los clásicos en el mercado local. Apuesta por la seguridad, la tecnología y la eficiencia para seguir siendo una de las opciones más buscadas.

El Renault Kwid se mantiene como uno de los grandes protagonistas del segmento de entrada en Argentina. En junio de 2026, el citycar de la marca francesa mantiene una propuesta enfocada en la movilidad urbana , con dimensiones compactas, bajo consumo y un equipamiento que busca diferenciarse frente a otros modelos de precio similar.

El modelo se convirtió en una referencia entre quienes buscan acceder a un auto 0km con el menor presupuesto posible. Su fórmula combina practicidad para la ciudad, costos de mantenimiento relativamente bajos y una dotación de seguridad que sobresale dentro de su categoría.

Además, Renault apuesta por una imagen renovada gracias a detalles de diseño como la parrilla frontal con terminaciones cromadas, llantas de 14 pulgadas y una estética inspirada en los croosover/SUV urbanos .

Renault Kwid Interior Así es el interior del Renault Kwid. Renault

Uno de los puntos más destacados del Kwid sigue siendo su despeje al suelo de 185 milímetros, una cifra superior a la de muchos autos compactos y que le permite afrontar con mayor comodidad calles deterioradas, lomos de burro y caminos urbanos en mal estado.

En el interior, el citycar ofrece espacio para cinco ocupantes y un baúl de 290 litros, que puede ampliarse hasta 1.100 litros con los asientos traseros rebatidos.

También incorpora una pantalla multimedia de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de panel de instrumentos digital y computadora de a bordo.

Cómo es el equipamiento del Renault Kwid

En seguridad, el Kwid es uno de los modelos más completos dentro del segmento de entrada. Entre los principales elementos se destacan:

4 airbags de serie (2 frontales y 2 laterales).

Control electrónico de estabilidad (ESP).

Control de tracción (TCS).

Asistente de arranque en pendiente.

Frenos ABS con asistencia al frenado de urgencia.

Monitoreo de presión de neumáticos.

Cámara de visión trasera.

Anclajes ISOFIX para sillas infantiles.

Renault Kwid Renault Kwid, un auto pensado para entornos urbanos. Renault

Bajo el capot, el Renault Kwid equipa un motor naftero de 1.0 litro de tres cilindros, asociado a una caja manual de cinco velocidades. Entrega 66 CV de potencia y 93 Nm de torque, con una configuración orientada principalmente a la eficiencia en ciudad.

Sus dimensiones también juegan a favor del uso urbano. Con apenas 3,68 metros de largo y un diámetro de giro de 10 metros, resulta fácil de estacionar y maniobrar en espacios reducidos.

Cómo le fue al Renault Kwid en los patentamientos

Los números de mercado muestran que el modelo continúa siendo uno de los pilares comerciales de Renault en Argentina.

Según los datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) durante mayo de 2026 el Renault Kwid registró 628 patentamientos, lo que le permitió ubicarse en el puesto 17 entre los vehículos livianos más vendidos del país.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó 4.606 unidades patentadas, con un crecimiento interanual del 12,9% respecto del mismo período de 2025.

renault-kwid-e-tech Renault Kwid E-Tech, el modelo eléctrico de la gama. Renault

El desempeño cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el mercado automotor argentino acumula una caída del 9,7% en los patentamientos totales durante 2026.

Además, el Kwid se mantuvo entre los modelos más importantes de la marca en el país y ratificó su posición como una de las principales alternativas para quienes buscan un vehículo económico para el uso diario.

Cuánto cuesta el Renault Kwid en junio de 2026

Actualmente, el Renault Kwid continúa liderando el ranking de los autos 0 km más baratos del mercado argentino. Los precios de lista informados para las versiones nafteras en junio 2026 son:

Renault Kwid Iconic Bitono 1.0: $26.490.000.

$26.490.000. Renault Kwid Iconic Outsider 1.0: $26.490.000.

Por su parte, la alternativa eléctrica de la gama tiene el siguiente valor: