Renault Kardian en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El crossover compacto de Renault crece entre los SUV más patentados del país y se consolida como una de las apuestas más fuertes de la marca en Argentina.

Renault Kardian continúa ganando terreno en el mercado automotor argentino y se convirtió en uno de los lanzamientos más importantes de la marca francesa en los últimos tiempos. El crossover compacto , que se posiciona entre los hatchback y los SUV chicos, logró afirmarse gracias a su combinación de diseño moderno, tecnología y motorizaciones turbo.

Fabricado en Brasil, el Kardian compite en uno de los segmentos más calientes del mercado frente a modelos como Chevrolet Tracker, Volkswagen T-Cross , Peugeot 2008, Fiat Pulse y Toyota Yaris Cross. Además, se destaca por ofrecer una de las pocas cajas automáticas de doble embrague dentro de su segmento.

En un escenario donde el mercado automotor argentino acumula una caída interanual del 5,7% en patentamientos de los autos 0km durante 2026, Renault logró sostener buenos números con este modelo. Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores Argentinos (ACARA), el Renault Kardian registró 814 patentamientos en abril y acumula 2.940 unidades en el año.

Renault Kardian: cómo vienen sus patentamientos entre los SUV en 2026

De acuerdo con el último informe de ACARA, el Renault Kardian se ubicó entre los SUV y crossover más patentados de abril de 2026 en Argentina. Durante ese mes registró una suba mensual del 5,2%.

Ránking SUV/crossover: los modelos más vendidos en abril 2026:

Ford Territory: 1.570 patentamientos Volkswagen Tera: 1.292 Chevrolet Tracker: 1.209 Toyota Yaris Cross: 1.128 Toyota Corolla Cross: 968 Volkswagen Taos: 965 Renault Kardian: 814 Peugeot 2008: 721 Volkswagen Nivus: 585 Jeep Compass: 571

Renault Kardian Renault Kardian, un crossover del segmento B (chico) Renault

En el acumulado anual, el crossover de Renault alcanza 2.940 patentamientos y sigue consolidándose como uno de los modelos más importantes de la marca dentro del segmento compacto.

Renault Kardian: mecánica y ficha técnica

El Renault Kardian llega importado desde Brasil y se ofrece con dos opciones mecánicas. La versión de entrada de gama incorpora un motor naftero 1.6 litros aspirado de 115 caballos de fuerza y 156 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco velocidades.

Las variantes más equipadas utilizan un motor 1.0 turbonaftero de tres cilindros que desarrolla 120 CV y 200 Nm de torque. En este caso, la transmisión es automática de doble embrague y seis velocidades.

Uno de los diferenciales del Kardian dentro de su categoría es justamente la utilización de una caja automática EDC, en un segmento donde predominan las transmisiones CVT.

Renault Kardian pantalla Así es la pantalla multimedia que equipa el Renault Kardian. Renault

A nivel equipamiento, el Renault Kardian ofrece según la gama:

Pantalla multimedia de hasta 10,1 pulgadas

Android Auto y Apple CarPlay

Cluster digital de 10,2 pulgadas

Servicios conectados en versiones tope de gama

Volante multifunción

Seis airbags de serie

ADAS y ayudas a la conducción

Cuánto sale un Renault Kardian en mayo 2026

Estos son los precios oficiales de lista actualizados del Renault Kardian en mayo de 2026 en Argentina:

Kardian Evolution 156 MT5: $37.310.000 Kardian Evolution 200 EDC: $40.370.000 Kardian Iconic 200 EDC: $46.050.000

La garantía que ofrece Renault para el Kardian es de 3 años o 100.000 kilómetros (lo que ocurra primero) a partir de la fecha de entrega al primer comprador. Cubre la reparación o el reemplazo sin cargo de piezas defectuosas y mano de obra, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: Services oficiales: El mantenimiento se realiza cada 10.000 km o 1 año, lo que suceda primero. Revisión: El mantenimiento debe realizarse estrictamente en la Red de Concesionarios Oficiales Renault.