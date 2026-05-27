Renault Kardian en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El crossover compacto de Renault crece entre los SUV más patentados del país y se consolida como una de las apuestas más fuertes de la marca en Argentina.
Renault Kardian continúa ganando terreno en el mercado automotor argentino y se convirtió en uno de los lanzamientos más importantes de la marca francesa en los últimos tiempos. El crossover compacto, que se posiciona entre los hatchback y los SUV chicos, logró afirmarse gracias a su combinación de diseño moderno, tecnología y motorizaciones turbo.
Fabricado en Brasil, el Kardian compite en uno de los segmentos más calientes del mercado frente a modelos como Chevrolet Tracker, Volkswagen T-Cross, Peugeot 2008, Fiat Pulse y Toyota Yaris Cross. Además, se destaca por ofrecer una de las pocas cajas automáticas de doble embrague dentro de su segmento.
En un escenario donde el mercado automotor argentino acumula una caída interanual del 5,7% en patentamientos de los autos 0km durante 2026, Renault logró sostener buenos números con este modelo. Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores Argentinos (ACARA), el Renault Kardian registró 814 patentamientos en abril y acumula 2.940 unidades en el año.
Renault Kardian: cómo vienen sus patentamientos entre los SUV en 2026
De acuerdo con el último informe de ACARA, el Renault Kardian se ubicó entre los SUV y crossover más patentados de abril de 2026 en Argentina. Durante ese mes registró una suba mensual del 5,2%.
Ránking SUV/crossover: los modelos más vendidos en abril 2026:
- Ford Territory: 1.570 patentamientos
- Volkswagen Tera: 1.292
- Chevrolet Tracker: 1.209
- Toyota Yaris Cross: 1.128
- Toyota Corolla Cross: 968
- Volkswagen Taos: 965
- Renault Kardian: 814
- Peugeot 2008: 721
- Volkswagen Nivus: 585
- Jeep Compass: 571
En el acumulado anual, el crossover de Renault alcanza 2.940 patentamientos y sigue consolidándose como uno de los modelos más importantes de la marca dentro del segmento compacto.
Renault Kardian: mecánica y ficha técnica
El Renault Kardian llega importado desde Brasil y se ofrece con dos opciones mecánicas. La versión de entrada de gama incorpora un motor naftero 1.6 litros aspirado de 115 caballos de fuerza y 156 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco velocidades.
Las variantes más equipadas utilizan un motor 1.0 turbonaftero de tres cilindros que desarrolla 120 CV y 200 Nm de torque. En este caso, la transmisión es automática de doble embrague y seis velocidades.
Uno de los diferenciales del Kardian dentro de su categoría es justamente la utilización de una caja automática EDC, en un segmento donde predominan las transmisiones CVT.
A nivel equipamiento, el Renault Kardian ofrece según la gama:
- Pantalla multimedia de hasta 10,1 pulgadas
- Android Auto y Apple CarPlay
- Cluster digital de 10,2 pulgadas
- Servicios conectados en versiones tope de gama
- Volante multifunción
- Seis airbags de serie
- ADAS y ayudas a la conducción
Cuánto sale un Renault Kardian en mayo 2026
Estos son los precios oficiales de lista actualizados del Renault Kardian en mayo de 2026 en Argentina:
- Kardian Evolution 156 MT5: $37.310.000
- Kardian Evolution 200 EDC: $40.370.000
- Kardian Iconic 200 EDC: $46.050.000
La garantía que ofrece Renault para el Kardian es de 3 años o 100.000 kilómetros (lo que ocurra primero) a partir de la fecha de entrega al primer comprador. Cubre la reparación o el reemplazo sin cargo de piezas defectuosas y mano de obra, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: Services oficiales: El mantenimiento se realiza cada 10.000 km o 1 año, lo que suceda primero. Revisión: El mantenimiento debe realizarse estrictamente en la Red de Concesionarios Oficiales Renault.
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