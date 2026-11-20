La prestigiosa revista hizo una selección de las postales más espectaculares del sur argentino. Las diez más destacadas.

La Patagonia cuenta con paisajes que parecen sacados de las pinturas de los mejores artistas. Lagos, bosques, cascadas, glaciares y fauna autóctona conforman vistas que no se repiten en ningún otro punto del mundo. Por esta diversidad y belleza, la revista National Geographic realizó una selección de las postales y experiencias más espectaculares del sur de nuestro país.

A continuación, los diez mejores paisajes que eligió la prestigiosa publicación a través de su página web para destacar la belleza única de la Patagonia argentina .

Ubicado en las cercanías de El Chaltén , en la provincia de Santa Cruz, el cerro Fitz Roy es uno de los grandes símbolos del sur de nuestro país. Con una altura de aproximadamente 3.405 metros , se caracteriza por sus picos escarpados, sus paredes de roca y las formaciones de hielo que rodean sus cumbres.

El cerro turístico de la Patagonia entró en la lista mundial de lugares de máximo valor geológico.

Su silueta es reconocible a kilómetros de distancia y constituye uno de los escenarios más fotografiados de la cordillera de los Andes. El entorno combina montañas, glaciares, lagunas y bosques, lo que permite disfrutar de panorámicas diferentes según el recorrido elegido. Desde El Chaltén parten distintos senderos para acercarse a la montaña. Uno de los más conocidos conduce a la laguna de los Tres, desde donde se obtiene una vista privilegiada del macizo.

Villa La Angostura: bosques, lagos y cascadas

La cascada de Santa Ana. Foto: Claudio Spinelli

En el sur de Neuquén se encuentra esta localidad rodeada de montañas, bosques y lagos que se convirtió en uno de los destinos turísticos más atractivos de la Patagonia. Dentro de ellos se destaca la cascada de Santa Ana, un salto de agua de aproximadamente 50 metros que cae entre paredes de roca y una vegetación abundante, compuesta por helechos y especies propias del bosque andino.

La localidad también permite recorrer las costas del lago Nahuel Huapi, visitar el bosque de Arrayanes y realizar excursiones por senderos rodeados de árboles nativos.

Glaciar Perito Moreno, uno de los privilegios naturales de la Argentina

El Glaciar Perito Moreno, una de las maravillas del sur argentino.

Se trata de uno de los paisajes más reconocidos de la Argentina y una de las principales atracciones del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. Su inmenso frente de hielo, que alcanza aproximadamente cinco kilómetros de longitud y unos 60 metros de altura sobre el nivel del agua, ofrece una postal difícil de olvidar.

También se destaca su accesibilidad. Los visitantes pueden recorrer diferentes circuitos de pasarelas que permiten observarlo desde distintos ángulos y apreciar sus tonalidades azuladas, sus grietas y sus enormes paredes de hielo.

San Carlos de Bariloche: montañas y lagos en un mismo paisaje

Bariloche es una de las ciudades patagónicas más elegidas por los turistas.

Ubicada en Río Negro, la ciudad es una de las puertas de entrada a la región de los lagos y al Parque Nacional Nahuel Huapi, donde se encuentran algunos de los escenarios naturales más conocidos del país. Su paisaje combina las aguas del lago Nahuel Huapi con montañas, bosques y cerros que pueden visitarse durante todo el año.

Entre los puntos panorámicos más destacados aparecen el cerro Campanario, desde cuya cima se obtiene una vista amplia de los lagos y las montañas, y el cerro Otto, que también permite contemplar la ciudad desde las alturas. Otro de sus grandes atractivos es el cerro Catedral, reconocido por su centro de esquí y sus actividades de montaña.

Puerto Pirámides: un rincón privilegiado para disfrutar de la fauna autóctona

Desde Puerto Pirámides salen embarcaciones para observar de cerca la fauna marina de la zona.

Esta pequeña localidad costera se ubicada dentro de Península Valdés, en Chubut. Su importancia turística está relacionada principalmente con la posibilidad de realizar excursiones marítimas para observar la fauna que habita en las aguas del océano Atlántico.

Desde este lugar parten embarcaciones destinadas al avistamiento de ballenas, aunque también es posible encontrar lobos marinos, pingüinos y diferentes especies de aves en los alrededores.

Avistamiento de la ballena franca austral: un espectáculo natural

La ballena franca austral, un animal propio de la región.

Una de las experiencias más sorprendentes que ofrece la Patagonia es el avistamiento de la ballena franca austral. Estos enormes mamíferos marinos llegan todos los años a las aguas de Península Valdés para reproducirse, dar a luz y cuidar a sus crías.

Durante la temporada de presencia de estos animales, los visitantes pueden realizar excursiones embarcadas desde Puerto Pirámides. En esos recorridos es posible observar cómo las ballenas salen a la superficie para respirar, muestran sus colas antes de sumergirse o se acercan a las embarcaciones.

Península Valdés y toda su biodiversidad

Península Valdés se destaca por las distintas especies de animales que reúne.

Es uno de los espacios naturales más importantes de la Argentina. Ubicada en la costa de Chubut, fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO debido a su riqueza ambiental y a la diversidad de especies que encuentran refugio en sus costas.

Su geografía está marcada por acantilados, playas, extensas zonas de estepa y dos grandes golfos: el Nuevo y el San José. Esta particular disposición geográfica favorece la presencia de numerosas especies marinas y terrestres. Además de la ballena franca austral, el área alberga lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos, orcas, delfines y una importante variedad de aves.

La Cueva de las Manos y el legado de miles de años sobre las paredes

La Cueva de las Manos fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1999.

La Patagonia también tiene paisajes que se destacan por su valor histórico y cultural. Uno de ellos es la Cueva de las Manos, ubicada en el cañadón del río Pinturas, en Santa Cruz. Este sitio arqueológico es reconocido internacionalmente por sus pinturas rupestres. Sus paredes conservan imágenes de manos humanas, figuras de animales y escenas vinculadas con la caza.

Las representaciones más conocidas son las manos estampadas sobre la roca, que tienen miles de años de antigüedad. También se utilizaron distintos colores para representar animales y otras figuras.

Avistamiento del pingüino de Magallanes

El pingüino de Magallanes es propio del sur argentino.

Otro de los atractivos naturales destacados es la posibilidad de observar pingüinos de Magallanes en su hábitat natural. Este animal habita únicamente en el sur y las Islas Malvinas.

Trekking en el glaciar Perito Moreno y la posibilidad de caminar sobre el hielo

Las caminatas sobre el Perito Moreno permiten acercarse al fascinante mundo de los glaciares. Ed Norton/National Geographic

Caminar directamente sobre el hielo del glaciar Perito Moreno es otra de las posibilidades que permite la Patagonia. Esta actividad permite ingresar al glaciar y descubrir de cerca sus características. Las excursiones se realizan con guías especializados, quienes proporcionan el equipamiento necesario para desplazarse de manera segura sobre la superficie congelada.

Durante la caminata se pueden observar grietas, pequeñas lagunas de agua de deshielo, formaciones de hielo y desniveles que muestran cómo cambia constantemente el glaciar. Las tonalidades azules y blancas generan un paisaje completamente diferente al que se contempla desde los miradores.