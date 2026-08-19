Entre tantos trucos caseros que contribuyen a la limpieza del hogar , ¿por qué hay que poner cinta adhesiva en la escoba antes de barrer?

El extraño truco de poner cinta adhesiva en la escoba antes de barrer

A la hora de llevar adelante la limpieza del hogar , existen un sinfín de trucos caseros . ¿Un ejemplo? Usar papel film en los rieles de la ventana, que ayuda a crear una barrera protectora para evitar que se acumule suciedad como polvo, arena, tierra o restos que ingresan desde el exterior. Pero, ¿por qué recomiendan poner cinta adhesiva en la escoba antes de barrer?

Poner cinta adhesiva en la escoba antes de barrer mejora y contribuye a la limpieza del hogar, puesto que la cinta opera como un complemento a las cerdas de la escoba. Así, su superficie pegajosa permite atrapar partículas ligeras que suelen escaparse como pelos, cabellos, pelusas y polvo fino.

Colocar cinta adhesiva en la escoba mejora y contribuye a la limpieza del hogar.

Este truco casero, que consiste en poner cinta adhesiva en la escoba antes de barrer, reporta beneficios concretos, entre los que podemos mencionar a los siguientes:

Reduce la suciedad acumulada en las cercas, lo que hace que necesiten menos mantenimiento.

Contribuye a limpiar debajo de las camas, sillones o muebles bajos.

También es provechoso en distintos tipos de piso como los de cerámica, porcelanato, madera, vinilo y laminados.

La guía paso a paso para poner en práctica el truco casero de la cinta adhesiva en la escoba

Para poner en práctica el truco casero de la cinta adhesiva en la escoba, deberemos seguir los siguientes pasos:

Cortar una tira de cinta adhesiva ancha o cinta de embalar.

ancha o cinta de embalar. Colocarla sobre la parte inferior de la escoba , entre las cerdas, con el lado adhesivo orientado hacia el piso.

, entre las cerdas, con el lado adhesivo orientado hacia el piso. Asegurarse de que quede bien firme para que no se despegue durante el barrido.

Barrer normalmente.

Retirar la cinta cuando pierda adherencia y reemplazarla por una nueva si es necesario.

Otros trucos caseros efectivos para la limpieza en el hogar

Amén de los mencionados más arriba, podemos citar otros trucos caseros efectivos para la limpieza en el hogar:

El vinagre blanco así como el de manzana, amén de sus poderes desengrasantes, también funcionan como desinfectantes. Por mencionar un ejemplo del uso del vinagre blanco en la limpieza del hogar, este se aplica para eliminar el sarro de las canillas (una combinación de vinagre blanco y agua en partes iguales).

Otra de las aplicaciones beneficiosas del empleo del vinagre blanco en el hogar es la que permite destapar los agujeros del cabezal de la ducha y así tener mucha más presión de agua. Y es que el vinagre blanco es un producto que ayuda a disolver los depósitos minerales.

La cinta adhesiva opera como un complemento a las cerdas de la escoba.