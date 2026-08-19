¿Vuelve el frío extremo a Neuquén? Cuánto dura esta "primavera" y cuándo vuelven las heladas

La región del Alto Valle vivirá un drástico cambio meteorológico tras una tarde templada. Cuándo llega el aire polar y cómo afectará el viento.

El invierno patagónico no da tregua en la región. Luego de una tarde de miércoles con temperaturas casi primaverales en los valles, el panorama meteorológico cambiará por completo en las próximas horas. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) emitió su pronóstico donde alerta por el ingreso de una masa de aire frío proveniente del sudeste que traerá temperaturas bajas, heladas y condiciones inestables para el fin de semana.

Los neuquinos deberán tener a mano el abrigo pesado, ya que la estabilidad de las últimas jornadas dejará paso a un escenario dominado por la nubosidad constante y marcas térmicas mínimas que perforarán el cero. El ingreso de este frente polar marcará el ritmo de la actividad urbana y vecinal en Neuquén y los alrededores.

Para este jueves 20 de agosto se espera el inicio formal de la transición hacia el frío riguroso. Durante el día, el cielo se presentará completamente cubierto. Si bien la temperatura máxima estimada alcanzará los 19°C , la sensación térmica se verá condicionada por un viento constante del sudeste que soplará a 33 km/h, con ráfagas de hasta los 54 km/h.

El verdadero impacto se sentirá hacia la noche del jueves, cuando el termómetro llegue a los 0°C. El viento rotará hacia el este con ráfagas de 32 km/h, generando un ambiente muy frío y húmedo antes del cierre de la jornada.

Cuánto bajará la temperatura el fin de semana

El viernes 21 consolidará el ingreso del aire polar en la región del Alto Valle. El cambio será total respecto al inicio de la semana: la máxima diurna apenas rozará los 10°C en horas de la tarde, acompañada de condiciones de inestabilidad y un cielo mayormente encapotado.

La madrugada y la noche del viernes presentarán las complicaciones mayores para quienes deban circular temprano o tarde. Se prevén heladas nocturnas con una temperatura mínima de -1°C, ráfagas leves del noreste y un cielo completamente cubierto que incrementará la sensación de frío invernal.

El sábado 22 mantendrá la misma tónica de la masa de aire frío instalada. La máxima diurna se ubicará en los 13°C con cielo cubierto, mientras que la noche volverá a registrar marcas congelantes de -1°C. Para este momento, el viento del este se intensificará levemente con ráfagas de hasta 36 km/h, endureciendo las condiciones climáticas al aire libre.