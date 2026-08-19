Se casaron, contrataron un helicóptero para su luna de miel y murieron al estrellarse antes de aterrizar

La pareja británica murió en el acto tras desplomarse la aeronave en un área rural. El piloto fue otra de las víctimas fatales del accidente.

El helicóptero había partido desde el municipio de Markopoulo, situado a 21 kilómetros al sudeste de Atenas.

Una pareja de recién casados británica murió junto al piloto del helicóptero privado que habían contratado para trasladarse durante su viaje de luna de miel en Grecia . Las víctimas, identificadas como Alexander Cromie y Marie Ebert , perdieron la vida de forma instantánea al estrellarse la aeronave poco antes de alcanzar su destino en la isla de Sifnos.

El vuelo había partido desde el municipio de Markopoulo, situado a 21 kilómetros al sudeste de Atenas. De acuerdo con un vocero policial, cuyas declaraciones fueron citadas por el periódico británico The Times, el accidente se produjo minutos antes de la hora de aterrizaje estipulada para las 18.15, hora local, en la zona rural de Tholos.

Al chocar con el suelo, la máquina se incendió por completo y esparció sus piezas por toda la zona.

El conductor del transporte fue identificado como Giorgos Raikos, de 55 años. Según datos brindados por el portal griego Ta Nea, se trataba de un expiloto del Ejército griego que ejercía la aviación comercial tras su retiro militar.

Personal de bomberos y médicos de emergencia acudieron al lugar del incidente a los pocos minutos de reportado el fuego, mientras que la Policía estableció un cerco de seguridad y solicitó refuerzos de rescate desde la isla de Syros.

WATCH: 3 killed as helicopter loses control and crashes on Sifnos (Σφνος) Island, Greece pic.twitter.com/zTUoLmx4Ub — Rapid Report (@RapidReport2025) August 17, 2026

Videos difundidos en internet expusieron el momento en que la nave comenzó a girar sobre su propio eje y a perder altitud de forma abrupta antes del impacto.

Las posibles causas de la caída del helicóptero

La junta de investigación de accidentes aéreos inició los peritajes para determinar el origen del choque y evaluó las hojas de mantenimiento, los registros de vuelo y las variables climáticas.

Según informes de Ta Nea, las condiciones del tiempo eran normales al momento del vuelo y no se registraban vientos intensos. De hecho, el piloto había comunicado al control de tráfico que iniciaba las maniobras de descenso, tras lo cual se interrumpió el contacto radial.

Helicóptero se estrelló en una isla griega con una pareja de recién casados a bordo



Tres personas perdieron la vida este lunes en la isla griega de Sifnos al estrellarse el helicóptero privado en el que viajaban, confirmó a EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos heleno.



Según… pic.twitter.com/GORrsO9gQM — NotiExpresColor (@NotiExpressColo) August 17, 2026

Manolis Foundoulakis, teniente de alcalde de Sifnos, indicó a medios locales que vecinos de la zona reportaron haber escuchado un ruido anómalo en el motor segundos antes del impacto.

Un portavoz oficial confirmó que dos de los cuerpos fueron hallados dentro de los restos calcinados de la aeronave, mientras que la tercera víctima fue localizada a corta distancia del lugar del golpe.

La intervención del gobierno británico después del accidente

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró formalmente al periódico The Times que se encuentra cooperando de manera directa con las autoridades de Grecia para intentar esclarecer las causas del accidente.

Desde el organismo estatal británico manifestaron que dispusieron la asistencia consular correspondiente para brindar apoyo a los familiares de Alexander Cromie y Marie Ebert.