Sube la temperatura en Neuquén: ¿A cuánto alcanzará la máxima?

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipó una jornada particular para este miércoles. La presencia de las corrientes se hará sentir.

El tiempo en Neuquén tendrá un cambio durante este miércoles 19 de agosto, con un aumento de la nubosidad y el regreso del viento hacia la noche. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados, aunque las ráfagas podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), luego de un martes mayormente despejado y con ascenso de la temperatura, desde este miércoles comenzará un incremento paulatino de la nubosidad.

Para este miércoles se espera una jornada mayormente cubierta, tanto durante el día como por la noche. Sin embargo, el cambio más significativo llegará durante las últimas horas de la jornada, cuando aumentará considerablemente la intensidad del viento.

Seis provincias bajo alerta meteorológica por vientos de hasta 100 kilómetros por hora.

Cómo estará este miércoles: el detalle

Durante el día, la temperatura en Neuquén capital alcanzará los 20 grados, mientras que el viento será leve, con una velocidad estimada de 13 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 18 km/h.

El viento llegará inicialmente desde el oeste y las condiciones serán relativamente agradables pese al incremento de la nubosidad.

El escenario cambiará hacia la noche. La temperatura descenderá hasta los 5 grados y el viento aumentará hasta los 29 kilómetros por hora, con dirección sudoeste.

El dato más destacado del pronóstico está relacionado con las ráfagas: podrían alcanzar los 62 kilómetros por hora durante la noche del miércoles, marcando el regreso de las condiciones ventosas a la capital neuquina.

La amplitud térmica será considerable, con una diferencia de unos 15 grados entre la máxima prevista durante el día y los registros nocturnos.

Viento y descenso de la temperatura para Neuquén

El miércoles marcará además el comienzo de un cambio en las condiciones meteorológicas que se profundizará durante el jueves. Paras ese día, la AIC anticipa una máxima de 18 grados y una mínima de apenas 1 grado. El cielo continuará mayormente cubierto y el viento tendrá mayor presencia durante el día.

Se esperan velocidades de alrededor de 35 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 61 km/h, mientras que durante la noche la intensidad disminuirá.

El descenso térmico será todavía más evidente hacia el viernes. Para esa jornada se anticipa una máxima de 14 grados y una mínima de 0 grados, mientras que el sábado también se esperan registros cercanos a los 14 grados durante el día y nuevamente 0 grados durante la noche.