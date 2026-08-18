Qué se sabe del temerario conductor que protagonizó una persecución policial a los tiros por Neuquén

En medio del hecho, el hombre resultó herido en un brazo por un disparo intimidatorio. Una mujer que lo acompañaba resultó con lesiones.

El temerario conductor que se movilizaba en una Hilux robada permanece en el hospital Heller pero va a quedar detenido.

Un sospechoso al volante de una Toyota Hilux causó terror en la mañana de este martes luego de huir de la Policía provincial a gran velocidad por distintas calles del barrio Valentina Sur. Más allá de su conducta temeraria, fue acorralado y terminó detenido. Como presentaba una herida de bala en el brazo, requirió asistencia médica al igual que una mujer que lo acompañaba por un golpe en la cabeza.

El operativo se desplegó pasadas las 10, cuando un móvil que patrullaba la zona de las calles Río Colorado y Chascomús fue alertado sobre un conductor realizando maniobras peligrosas. Apenas se empezó a acercar el patrullero, la Hilux buscó alejarse y motivó la intervención inicial de la Policía Turística . Luego, se sumaron móviles de las comisarías 12 y 44, además de la División Motorizada (DEMOSE).

El coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, comisario inspector Antonio Muñoz, destacó a LM Neuquén que se vivieron momentos de mucho riesgo por la conducta del hombre que manejaba la Hilux y que, en ningún momento, mostró intenciones de detener su marcha. “Intervino el personal de las comisarías 12 y 44, Turística y Motorizada”, resaltó.

A pesar de que los móviles buscaron cerrarle el paso al conductor de la camioneta, no dudó en embestirlos y dos integrantes de la Motorizada terminaron cayendo, resultando uno de ellos herido.

En el marco del procedimiento, hubo disparos intimidatorios y uno de los proyectiles dio en el brazo del hombre que conducía la Hilux. Muñoz resaltó que tras acorralarlo en el cruce de Choele Choel y El Dorado, lo demoraron y comprobaron que “tenía una herida de bala en el brazo izquierdo”.

Conductor indocumentado

Mientras tanto, una mujer de 25 años, permanecía en el asiento de atrás de la Hilux, con un golpe en la cabeza pero no de gravedad. Al respecto, Muñoz arriesgó que posiblemente primero se encontraba junto al conductor y “golpeó contra el tablero” cuando chocó contra uno de los móviles policiales.

La captura del sospechoso se concretó alrededor de las 11 y debido a que se encontraba herido, fue trasladado al hospital Heller. El hombre estaba indocumentado y se especula que forma parte de la comunidad gitana.

"No hay lesiones óseas"

“No hay lesiones óseas”, confirmó Muñoz sobre el estado de salud del hombre que todavía permanece en el centro de salud neuquino aunque luego será trasladado a la Comisaría 12 junto a la mujer.

Omar Novoa

En cuanto a la camioneta Toyota, comprobaron que se trata de un vehículo robado y que tenía vigente un pedido de secuestro de la Comisaría 19. Como en otras situaciones, intervino Criminalística con el fin de requisar el vehículo.

Retuvieron armas reglamentarias

El Ministerio Público Fiscal (MPF) tomó intervención en forma doble: por un lado, Fernanda Sabatini, dispuso la retención preventiva de las armas reglamentarias de los agentes que participaron en la persecución. A su vez, el fiscal Horacio Maitini avanza en la investigación en relación al vehículo robado y el delito de resistencia a la autoridad. En este aspecto, fuentes judiciales anticiparon que mañana se le formularían los cargos.

Muñoz enfatizó que un total de dos motos y dos camionetas de las fuerzas de seguridad provinciales resultaron dañadas.