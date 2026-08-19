La Justicia ordenó el inminente desalojo de las familias que ocuparon un predio privado de Neuquén

Deben retirarse de la propiedad privada ubicada en el noroeste de la ciudad. Se instruyó a la Policía para que cumpla con la diligencia.

Desde el MInisterio Público Fiscal ( MPF ) se confirmó que se emitió una orden de desalojo para los ocupantes de un terreno privado ubicado sobre las calles Genco y Fogwill, en el noroeste de la ciudad de Neuquén, entre Los Hornitos y El Hipódromo.

Informaron que el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, requirió a la Policía provincial que desaloje un predio privado que fue ocupado en la ciudad de Neuquén por un grupo de alrededor de 100 personas.

Mediante un oficio dirigido al jefe de la Comisaría 12, el fiscal solicitó este mismo miércoles que el personal de la unidad policial “ proceda al desalojo total ” del predio ubicado en calle Pedro Genco al 6.500, sobre la base de la autorización judicial que obtuvo el Ministerio Público Fiscal (MPF) del juez de garantías Juan Manuel Kees .

Se indicó que el fiscal dispuso que el procedimiento se lleve adelante en un plazo máximo de 48 horas.

Claudio Espinoza

Se dipuso que el predio vuelva a manos del propietario

“Desalojado dicho inmueble deberá inmediatamente ponerse el mismo en posesión de su propietario”, indica el oficio remitido Narváez.

También se señaló que, en caso de haber niños, niñas y adolescentes menores de edad en el lugar, “deberá notificarse a la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, como así también al Ministerio de Desarrollo Social o a la autoridad que estime pertinente”.

La denuncia sobre la ocupación del predio fue realizada por el propietario, quien planteó que ayer alrededor de las 22.30 tomó conocimiento de la ocupación de parte de un grupo de personas que se instaló con alrededor de 25 carpas en el lugar.

Qué dijeron los ocupantes

Desde esta madrugada los ocupantes se apostaron en el terreno con sus carpas, sillas de jardín y algunos materiales. Dijeron que tomaron esta iniciativa porque atraviesan desde hace años dificultades para acceder a una vivienda y anticiparon que permanecerán en el lugar hasta recibir una respuesta concreta.

Según relataron algunos de los vecinos que participaron de la toma, el terreno se encontraría abandonado desde hace más de una década y presentaría problemas vinculados con la acumulación de residuos, falta de iluminación y hechos de inseguridad.

Claudio Espinoza

Ni bien tomó conociemiento el propietario del predio, radicó la denuncia. Durante la mañana hubo presencia policial en el sector y los ocupantes fueron advertidos sobre la posibilidad de que se disponga una orden de desalojo.

Una de las mujeres que participa de la ocupación explicó que se trata de vecinos autoconvocados que decidieron instalarse ante la falta de alternativas habitacionales. “Somos vecinos autoconvocados, ya nos cansamos de alquilar, de esperar respuestas del IPVU sin ninguna solución”, sostuvo más temprano en declaraciones con Canal 7 Noticias.