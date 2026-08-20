Se desmoronó una mina de oro en África y provocó la muerte de más de un centenar de personas

El yacimiento artesanal colapsó cerca de la frontera entre la República Centroafricana y Camerún. Decenas de trabajadores quedaron atrapados tras el alud.

El desprendimiento de tierra sepultó a los trabajadores informales que realizaban excavaciones en la mina de oro.

El derrumbe de una mina de oro causó la muerte de más de 100 personas en la zona central de África . La tragedia provocó el colapso inmediato de los pozos de extracción y dejó a decenas de trabajadores informales sepultados bajo toneladas de barro y rocas.

El siniestro ocurrió durante la mañana del martes en el oeste de la República Centroafricana , cerca de la frontera con Camerún, cuando un desprendimiento de tierra sepultó a los trabajadores informales que realizaban excavaciones en el lugar.

Registros en video difundidos por redes sociales y medios locales muestran el desprendimiento de una sección de la montaña sobre la masa de trabajadores, muchos de los cuales quedaron sepultados pese a su desesperado intento por escapar.

Gervais Ganagoroh, voluntario local de la Cruz Roja que participa en las tareas de rescate, ratificó que la cifra de muertos supera el centenar, mientras que diversos sobrevivientes presentan heridas de gravedad tras el colapso del yacimiento a cielo abierto.

Bertrand Be Yangué, integrante del consejo juvenil de Zamboye, admitió que es probable que esa cifra aumente, ya que varias personas siguen desaparecidas y otras están atrapadas bajo los escombros.

Respecto a la búsqueda, Yangué afirmó: “Encontrarlos con vida sería un milagro. Estamos tristes y con el corazón roto al ver a jóvenes, hombres y mujeres, perecer después de venir a las minas para salvar a sus familias de la desesperación”.

Más de 100 mineros murieron tras el derrumbe de una mina de oro en una aldea en la frontera entre #Camerún y #RepúblicaCentroafricana, de acuerdo con funcionarios y medios locales.



Gregoire Mvongo, gobernador de la Región Oriental de Camerún que colinda con la República… pic.twitter.com/zMvCAN1dXI — David de la Paz (@daviddelapaz) August 19, 2026

"El yacimiento es una explotación minera artesanal donde las operaciones no se realizan conforme a la normativa (...) Por ahora, hemos contabilizado al menos cien muertos, pero esta no es la cifra final y proporcionaremos una actualización al final del día", expresó el vicealcalde de Zamboye, Souleymane Bi.

Desesperación y escasez de recursos: lo que dejó el derrumbe de la mina de oro

El accidente se produjo alrededor de las 10 de la mañana, hora local, cuando cientos de buscadores de oro se encontraban operando en los pozos del yacimiento de la aldea de Zamboye, ubicada en la prefectura de Nana-Mambere, dentro de la región de Abba.

"Estábamos trabajando en nuestra sección cuando nos sobresaltó el ruido de un deslizamiento de tierra y los gritos de auxilio", contó uno de los mineros que sobrevivió al derrumbe, en declaraciones a medios locales.

La escasez de maquinaria pesada obligó a los propios trabajadores y pobladores a remover la masa de tierra con herramientas de mano. "La población está conmocionada y las labores de rescate son limitadas y carecen de los recursos necesarios. Solo pequeños artesanos están haciendo lo que pueden, pero no es suficiente", dijo otro minero presente en el sitio.

Los heridos de mayor gravedad fueron derivados a centros asistenciales de la ciudad de Bouar, capital de la subprefectura.

Un incidente "previsible", según las autoridades

Souleymane Bi afirmó que el deslizamiento era "previsible" porque los mineros artesanales "excavan pozos profundos para extraer oro", al tiempo que lamentó que "los jóvenes que perecen bajo los escombros no tienen más opción que asumir este riesgo".

Un deslizamiento provocó el colapso de una mina artesanal de oro en República Centroafricana. Hay trabajadores desaparecidos o atrapados y continúan las labores de rescate. El balance podría aumentar. #IMN #IMNNoticias #África pic.twitter.com/w8tXt0VywL — IMN (@IMNoticiero) August 20, 2026

El funcionario agregó: "Es horrible y hacemos un llamamiento al Gobierno y a sus socios, a todas las personas de buena voluntad y a las organizaciones para que ayuden a rescatar a quienes están atrapados en el pozo".

El desastre afectó a trabajadores de países vecinos debido a la ubicación geográfica de la mina a cielo abierto.