Drogas: no va ninguno a la cárcel pero favorecerán el trabajo diario de una institución religiosa

Tres neuquinos que fueron investigados por infracción a la Ley 23.737 resolvieron los procesos en su contra con acuerdos entre la fiscalía y sus defensores. Harán importantes donaciones.

Los procedimientos donde se incautó la droga estuvieron encabezados por la Policía provincial.

Tres causas por drogas que enfrentaron neuquinos con domicilio en Centenario, Villa Pehuenia y el barrio Villa Ceferino de esta capital no derivaron en condenas severas aunque igualmente se dispuso que los involucrados hagan una donación destacada a una institución religiosa.

Una de las investigaciones de la justicia federal tuvo como protagonista a un hombre que hace Uber en Neuquén capital y la región. El 29 de mayo de 2024, en el marco de una causa encabezada por la Fiscalía de Delitos contra las Personas , fue allanada una propiedad situada en Villa Ceferino. El procedimiento terminó con el secuestro de un poco más de 200 gramos de marihuana y el sospechoso fue imputado por tenencia simple de estupefacientes.

Al igual que otros expedientes, su definición se demoró y recién esta semana, luego de un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el defensor particular del imputado, se convino en avanzar en la suspensión del juicio a prueba, es decir, una probation.

Entre las pautas de conducta, se impusieron varias medidas habituales y una donación de medio millón de pesos para el Obispado neuquino.

En la vivienda del hombre de Centenario fueron secuestrados más de 900 gramos de marihuana.

Por su parte, el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) se limitó a homologar la propuesta de las partes.

Una donación a favor del Obispado

Mientras tanto, otra causa de drogas que se resolvió en el inicio de esta semana, también llevó buenas noticias para el Obispado de esta capital.

La investigación por infracción a la Ley 23.737 se había iniciado el 30 de diciembre de 2023, en el marco de una causa que estaba a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas. En un allanamiento en una casa situada sobre calle Héctor Cámpora, en Centenario, fueron incautados un poco más de 100 gramos de cocaína.

Tras el operativo, una mujer y un hombre fueron imputados por tenencia simple de estupefacientes.

En este caso, la propuesta de la fiscalía y la defensa particular de los dos imputados fue la concreción de un juicio abreviado, donde el hombre se declaraba responsable del delito de tenencia de drogas.

La Policía secuestró una gran cantidad de envoltorios de cocaína.

Frente a lo resuelto, el hombre, que arrastraba una condena de la justicia provincial, fue castigado con dos años de prisión condicional y el pago de una donación al Obispado por un valor de 700 mil pesos.

Sospecha de un kiosco narco

Finalmente, otra causa que favoreció al Obispado neuquino, se remonta al 9 de abril de 2021, cuando la División Antinarcóticos Zapala de la Policía provincial hizo un allanamiento en una casa del barrio Parque, en Villa Pehuenia, por la sospecha de la existencia de un kiosco narco. Los sabuesos de las fuerzas de seguridad lograron incautar casi 350 gramos de drogas distribuidas en distintos envoltorios.

Tras el hallazgo de la droga, el dueño de la vivienda fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Una donación de un millón de pesos

A la hora de resolver la vieja causa penal, la fiscalía y la defensa particular coincidieron en avanzar con una probation y que el acusado, que realiza trabajos de albañilería, haga una donación de un millón de pesos al Obispado neuquino.

Como en los anteriores procesos, el juez unipersonal del TOF aprobó la propuesta e hizo un repaso de las medidas impuestas al imputado.