Vecinos alertaron por varias detonaciones. La Policía encontró dos vehículos con impactos de bala y, tras un operativo en el sector, dieron con un sospechoso y el arma de fuego.

Balearon dos vehículos en Gran Neuquén Norte: demoraron a un hombre y hallaron una pistola en un techo.

Momentos de tensión se vivieron en el barrio Gran Neuquén Norte , donde una serie de disparos en plena calle movilizó a la Policía y derivó en la demora de un hombre y el secuestro de una pistola.

El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 16, en inmediaciones de las calles Pudu y Necochea, luego de que efectivos de la Comisaría 18° recibieran un aviso por presuntas detonaciones de arma de fuego . Cuando los policías llegaron al lugar, comprobaron que dos vehículos tenían daños compatibles con impactos de bala, por lo que inmediatamente comenzaron las tareas para determinar qué había ocurrido e identificar a la persona que habría efectuado los disparos.

Mientras personal de la comisaría trabajaba en el lugar, efectivos de la División Motorizada desplegaron un rastrillaje por las inmediaciones. Como resultado del operativo, los uniformados lograron localizar al presunto involucrado dentro de una vivienda del mismo sector.

Según se informó, los moradores autorizaron el ingreso de los policías y el hombre fue demorado. La búsqueda continuó en el inmueble y terminó con el hallazgo de un elemento clave para la investigación.

Encontraron una pistola sobre el techo

Durante la inspección, los efectivos localizaron una pistola en el techo de la vivienda. El arma fue secuestrada inmediatamente y quedó preservada bajo cadena de custodia para las pericias correspondientes.

Además, los investigadores encontraron fragmentos de proyectiles y municiones, que también fueron incorporados como elementos de interés para intentar reconstruir la secuencia de los disparos.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar realizando distintas pericias sobre los vehículos afectados, el arma y los elementos encontrados durante el procedimiento.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, que impartió las primeras medidas para avanzar con el caso.

Entre las diligencias ordenadas se encuentra la realización de la prueba de rodizonato de sodio al hombre demorado, un estudio utilizado para detectar posibles restos vinculados con la utilización de un arma de fuego.

Ahora las pericias serán fundamentales para determinar si la pistola secuestrada fue utilizada durante el episodio y establecer las responsabilidades en el ataque.

El hombre demorado y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía mientras continúa la investigación para esclarecer por qué se produjeron los disparos y en qué circunstancias fueron atacados los dos vehículos.

Otro caso de una balacera en plena calle

Una vecina del barrio Cuenca XVI, en el oeste de Neuquén, vivió una situación de extrema violencia cuando quedó en medio de un tiroteo mientras se dirigía a tomar el colectivo para ir a trabajar. El episodio ocurrió durante el domingo, en inmediaciones de las calles Lago Viedma y Alma Fuerte, y tuvo un segundo momento todavía más dramático: uno de los involucrados la confundió con otra mujer y le apuntó con un arma directamente a la cabeza.

Alicia caminaba por Lago Viedma, concentrada en llegar a tiempo a su trabajo, cuando observó una motocicleta que circulaba de este a oeste. En un primer momento no le llamó demasiado la atención y pensó que se trataba de jóvenes que hacían ruido con los escapes.

Sin embargo, segundos después levantó la mirada y comprendió que estaba frente a una situación completamente distinta. Los dos ocupantes de la moto llevaban armas y comenzaron a disparar contra un grupo que estaba a pocos metros.

Al mirar hacia el lugar donde iban dirigidos los tiros, la mujer descubrió que había tres jóvenes que también estaban armados y respondían los disparos.

La vecina quedó literalmente en medio del enfrentamiento y buscó refugio como pudo detrás de un paredón y cerca de una garita.

Mientras permanecía agachada y trataba de determinar hacia dónde podía escapar, escuchaba el impacto de los proyectiles en las inmediaciones. Su principal preocupación era moverse sin quedar expuesta a la línea de fuego.