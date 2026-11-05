Wanda Nara mostró las primeras imágenes de su reality en Disney+: cómo será la serie y cuándo se estrena

La plataforma difundió un adelanto de 20 segundos que muestra a la mediática entre viajes por Europa, momentos familiares, compras de lujo y escenas emotivas.

El reality show sobre la vida de Wanda Nara ya comenzó a mostrar sus primeras imágenes. Este miércoles, Disney+ presentó un adelanto de apenas 20 segundos de la producción que tendrá a la mediática como protagonista y que recorrerá distintos aspectos de su vida personal, familiar y profesional.

El video permite anticipar algunos de los escenarios que formarán parte de la serie : viajes por Europa, encuentros familiares, momentos de emoción y recorridas por tiendas de marcas internacionales. También aparece conduciendo su conocido Lamborghini rosa, el vehículo que anteriormente era azul y pertenecía a Mauro Icardi.

"¿Querían ver más? Les dejo un regalito. Las primeras imágenes de #WandaElReality. Solo en #DisneyPlus", publicó la plataforma en sus redes sociales. La presentación generó repercusión entre sus seguidores y acumuló miles de interacciones.

En las imágenes también se puede ver a Wanda acompañada por su hermana Zaira, sus hijos y sus padres. El adelanto combina escenas vinculadas con el lujo y los viajes con otras de tono más íntimo, en las que aparecen Andrés Nara y Nora Colosimo.

Cómo será el reality de Wanda Nara en Disney+

La producción seguirá diferentes aspectos de la vida de la conductora y empresaria, desde su rol como madre hasta sus compromisos laborales, sus negocios y sus relaciones personales.

El proyecto llevaría el título Lo querías. Lo tenés y, según trascendió, contará inicialmente con seis episodios. La propuesta tendrá un formato de docu-reality, con una dinámica similar a la de producciones internacionales centradas en la vida cotidiana de figuras del espectáculo.

La realización estará a cargo de Komodo Studio, productora que también estuvo detrás de la serie sobre Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo.

El rodaje se desarrollará durante los próximos meses en Argentina y tendrá también escenarios de Italia y Uruguay. En este último país podría registrarse parte de la celebración de los 40 años de Wanda, uno de los acontecimientos que formarían parte de la producción.

Cuándo se estrena la serie en Disney+

Por el momento, Disney+ no confirmó una fecha exacta para el lanzamiento del reality. Sin embargo, las previsiones apuntan a que los seis episodios llegarán a la plataforma durante la primera mitad de 2027.

Mientras avanza el proyecto, Wanda Nara continúa al frente de MasterChef Celebrity y también prepara nuevos trabajos vinculados con el cine, después de su debut como protagonista en la película ¿Querés ser mi hijo?.

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Cómo le fue a la película en la primera semana

La artista apareció en el mundo cinematográfico con su participación en el título "¿Querés ser mi hijo?" . En torno a esa presentación en los cines de la Argentina, hay números que hablan por si solos, pero en torno a ellos hay un sinfín de análisis por parte de los fanáticos. ¿Tuvo buenos números?

El título no tuvo una gran aceptación. Es que tan solo 13.794 personas pagaron su ticket en el primer fin de semana, lo que la metió por momentos en el top 5 de las más vistas en el país. Sin embargo, luego cayó.

Según revela este viernes el sitio Ultracine, actualmente está ubicada en el puesto 10 de la lista con un acumulado de 18.527, lo que generó un sinfín de opiniones.