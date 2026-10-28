El gesto de Daniela Christiansson que indicarían un acercamiento con Wanda Nara.

La modelo sueca, y actual pareja de Maxi López , Daniela Christiansson , sorprendió en las últimas horas con una publicación en sus redes sociales que volvió a despertar rumores sobre una posible participación en MasterChef Celebrity , el reality gastronómico que conduce Wanda Nara en las noches de Telefe.

El detalle no pasó inadvertido, especialmente por el vínculo que une a ambas mujeres con el ex futbolista, exmarido de la conductora y actual pareja de la modelo.

Todo se generó cuando Daniela Christiansson compartió en sus historias de Instagram una imagen de su almuerzo, acompañada por una frase que llamó la atención de sus seguidores. “ChefDani”, escribió junto a la postal, un guiño que rápidamente alimentó las especulaciones sobre su eventual desembarco en el programa culinario.

En la imagen se podía ver un sencillo plato de penne rigate con salsa de tomate y albahaca que, por su apariencia, sorprendió a sus casi un millón y medio de seguidores. Sin embargo, más allá de la preparación, lo que generó mayor repercusión fue la posibilidad de que la modelo se sume al certamen que se emite en el horario central de Telefe.

Si bien la publicación no incluyó ninguna referencia explícita a MasterChef Celebrity, el comentario despertó sospechas entre sus followers, que no tardaron en relacionarlo con una posible participación en el ciclo conducido por Wanda Nara. A esta posibilidad se suma un dato que no pasó inadvertido: la reciente mudanza definitiva de Christiansson a la Argentina junto a sus hijos, Elle y Lando. La llegada de la familia al país volvió a poner el foco sobre el presente de la modelo y sus posibles proyectos laborales.

Qué dijo Daniela Christiansson sobre la posibilidad de trabajar con Wanda Nara

Además, tiempo atrás, Daniela Christiansson había manifestado su predisposición a compartir un proyecto televisivo con Wanda Nara, la madre de los tres hijos mayores de Maxi López. En tanto, la realidad es que por ahora la publicación de la modelo sueca no confirma su incorporación al reality, pero alcanzó para encender las versiones sobre un posible encuentro televisivo entre ambas.

Después de un año separados por la distancia y varios meses de preparativos, Daniela Christiansson llegó finalmente a la Argentina junto a sus hijos, Elle y Lando, y su mamá, para comenzar una nueva etapa familiar junto a Maxi López. En su primera entrevista tras arribar al país, la modelo sueca habló de su relación con el exfutbolista, enfrentó las versiones de crisis sentimental y sorprendió al referirse a Wanda Nara y a la posibilidad de trabajar con ella.

En aquella oportunidad, la modelo destacó el esfuerzo que hicieron para atravesar este período lejos uno del otro. “Pasamos un año a la distancia pero lo logramos, lo supimos superar bien”, aseguró. Además, la modelo fue consultada por las versiones que pusieron en duda la continuidad de su relación. Sin vueltas, desmintió que la distancia hubiera afectado el vínculo y explicó cómo mantuvieron el contacto durante ese tiempo. “Los rumores de separación nunca los sentí, estaba todo el día hablando con mi hombre y nunca sentí la distancia entre nosotros”, afirmó.

Pero otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando le preguntaron por Wanda Nara, expareja de Maxi López. Aunque reconoció que actualmente no tiene contacto con la conductora, dejó en claro que no tendría problemas en compartir un ámbito laboral con ella. “Vi MasterChef mientras estaba Maxi. No tengo contacto con Wanda, pero no tengo problema con ella, obvio que hablaría”, sostuvo. Finalmente, ante la posibilidad de participar en una futura edición de MasterChef Celebrity, Daniela no cerró la puerta y respondió con entusiasmo: “No sé, puede ser, ¿por qué no?”.