El cumpleaños a puro lujo de Isabella, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi: hotel de primer nivel y decoración soñada

La empresaria compartió fotos sobre el evento en las redes sociales y cautivó a todos con la espectacular puesta de escena para el cumpleaños.

Wanda Nara y su familia disfrutan de su vida, sumergidas por completo en el lujo que les permite el poderío económico cosechado por su trayectoria laboral en distintas aristas. Lo demuestra en sus redes sociales, el canal más cercano a sus seguidores que también gozan, desde la lejanía, los permitidos que se da junto a su familia en la vida cotidiana. Aún más cuando se trata de un evento de relevancia para su familia.

El cumpleaños de Isabella, la hija menor que la empresaria tiene con Mauro Icardi fue una nueva muestra de la fortuna que mantiene en sus arcas. Es que lejos de realizar un evento sencillo, optaron por hacer un festejo a todo trapo donde el lujo estuvo presente y todo parecía estético.

Wanda le festejó el cumpleaños en una imponente mansión, principalmente se trató del jardín del elegante Hotel Four Seasons. de la recoleta porteña. En un contexto de lujo absoluto, el espacio fue decorado con globos rosas, celestes, lilas y amarillos.

Sumado a esto, agregaron arcos decorativos, guirnaldas de luces y una preparación muy cuidadosa en la mesa donde comieron los asistentes. Uno de los detalles que llamó la atención fue la cantidad de tortas que había, el particular diseño de cada una de ellas y el nivel de pastelería.

Los manteles a rayas también le dieron un contexto natural pero destacado. Servilletas bordadas, vajilla elegante, cubiertos dorados y globos color pastel, una tendencia que se perfila hasta incluso en el mundo de la moda por la presencia en vestidos.

Las fotos del cumpleaños

¡Una sorpresa increíble! Marley le hizo un regalo muy especial a Mirko por su cumpleaños

Marley volvió a compartir una escena familiar que enterneció a sus seguidores en las redes sociales. Esta vez, el protagonista fue Mirko, su hijo mayor, quien celebró un nuevo cumpleaños rodeado de afecto y con una sorpresa que convirtió la jornada en un momento inolvidable.

El conductor, que suele mostrar distintos momentos de su vida familiar en Instagram, publicó imágenes de la celebración y dejó ver la emoción del pequeño al descubrir el obsequio que su papá había preparado para él.

Así fue el festejo de cumpleaños de Mirko

Este martes 27 de octubre, Mirko cumplió 9 años y Marley decidió homenajearlo con una publicación que reflejó la intimidad de la celebración. En uno de los videos, se observa al nene recién levantado, mientras su papá lo filma y le canta el feliz cumpleaños. La escena continúa con otro momento especial: Mirko sopla la velita de una chocotorta que él mismo había preparado para la ocasión. Las imágenes despertaron numerosas muestras de cariño por parte de los seguidores del conductor.

Entre los mensajes de felicitación también aparecieron los saludos de distintas figuras del espectáculo, como Susana Giménez y Alex Caniggia, quienes se sumaron a los festejos y se sorprendieron por lo grande que está el hijo del conductor. Marley suele compartir con su comunidad virtual algunos de los acontecimientos más importantes de su vida personal. Entre ellos, mostró los primeros días de vida de sus hijos y el encuentro de Mirko con su hermana menor, Milenka.

El regalo que sorprendió a Mirko

Horas después de compartir las primeras imágenes del cumpleaños, el conductor publicó otro video que mostró el momento en el que Mirko descubrió su regalo. Sin embargo, antes de conocer la verdadera sorpresa, el pequeño tuvo que atravesar una divertida broma de su papá.

En un primer momento, Marley le entregó una goma de borrar como si ese fuera su obsequio. Mirko la recibió con una sonrisa, aunque rápidamente entendió que se trataba de una humorada y que todavía había algo más por descubrir. Entonces, su papá lo invitó a buscar el verdadero regalo por distintos ambientes de la casa. La búsqueda terminó en el living, donde el nene encontró dos simuladores de autos de carrera.

La reacción fue inmediata: sorprendido por el tamaño y las características del obsequio, Mirko se subió a uno de los simuladores y comenzó a jugar. La escena quedó registrada en el video que Marley compartió con sus seguidores: "El regalo de este año fue realmente increíble", escribió el conductor junto a la publicación. Y agregó, en referencia a la broma inicial: "Su carita cuando pensó que era una goma de borrar".

El orgullo de Marley por los logros escolares de su hijo

Más allá del regalo, el conductor aprovechó la ocasión para expresar su orgullo por el desempeño de su hijo durante el año escolar. En su mensaje, destacó tanto sus calificaciones como los valores que demostró en la convivencia con sus compañeros: "Este es un año donde además de excelentes notas logró ser escolta de la bandera por su empatía y buen compañerismo", contó Marley.

De esta manera, el festejo no solo estuvo marcado por la sorpresa y la diversión, sino también por el reconocimiento al esfuerzo y la actitud de Mirko durante el ciclo lectivo. Para cerrar su dedicatoria, el conductor le dejó unas palabras cargadas de cariño: "Merecía algo especial. Feliz cumple Mirko, te amamos".