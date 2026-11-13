Jean Pierre Noher reveló en insólito error que cometió con Wanda Nara al filmar la película: "Decile a Icardi que..."

El actor francoargentino fue protagonista de una anécdota desopilante con Wanda durante la grabación de la película "¿Querés ser mi hijo?". Cómo lo contó en Otro Día Perdido.

Jean Pierre Noher fue una de las figuras centrales que tuvo el programa Otro Día Perdido (ODP), de Mario Pergolini, contando distintos detalles de su experiencia como actor, entre otras cosas. En ese repaso de sus vivencias, contó que vivió una situación insólita con Wanda Nara durante la grabación de la película "¿Querés ser mi hijo?" .

En su relato, también contó cómo fue trabajar con ella: “Me divirtió mucho hacerlo. Ella es una piba bárbara . Es una piba súper normal, una madre impresionante”, comenzó diciendo frente al ácido conductor, quien respondió con un mensaje picante: “No hay que ponerse de novio con ella nomás”.

Luego, contó una situación insólita que causó risas: “Mirá la poca idea que tengo. Mi algoritmo no entra por ahí. El primer día de filmación, terminamos de grabar, yo estaba atrás contento de haber terminado el primer día, estaba Wanda adelante y yo empiezo a gritar: ‘decile a Icardi que venga a River’ ”. Luego, contó: “Y el maquillador me dice ‘está todo mal con Icardi’. Yo no tenía la menor idea, errado total”.

Cabe recordar que ambos terminaron su relación de una forma compleja, con polémicas que siguen rondando en torno a ellos y con los hijos de por medio.

Se filtró el insulto de la China Suárez a Wanda Nara en medio del escándalo: ¡se la agarró con su película!

En una noche cargada de confesiones y revelaciones, Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, no esquivó ninguna pregunta en LAM. Entre charlas sobre la relación de su hija con Martín Migueles, confirmó el fuerte cruce entre la modelo y la China Suárez durante el último conflicto en “la casa de los sueños”

La tensión entre Wanda y la China quedó expuesta cuando Ángel de Brito le consultó a Nora si era cierto que la actriz había insultado el trabajo de su hija. “Sí, eso lo dijo Wanda”, respondió Colosimo, dejando en claro que el comentario de la China fue directo: “tu película es una mierd...”.

Las respuestas de Nora Colosimo

Ángel de Brito fue al fondo de la cuestión y preguntó si Martín Migueles le había contado qué habló con la China Suárez. Nora Colosimo confirmó que sí sin dar detalles y cuando le consultaron si hubo insultos entre ellos, la madre de Wanda Nara fue contundente al respecto: “No”.

Antes de la intervención de Migueles, Wanda le habría dicho a Eugenia “cerrá el ort..., sos una negra de m...”, según informó el panelista del programa, Pepe Ochoa, y fue entonces cuando la China habría respondido con el insulto sobre su película. En el ida y vuelta, el conductor de LAM quiso saber cómo sigue la relación entre Wanda y Migueles. Nora fue contundente: “Sí, están súper bien”. Además, contó que Migueles es “como un integrante más” de la familia y que comparte asados con la modelo y conductora.

Barby y Nazarena preguntaron si Migueles le había dado alguna cartera o presente, y Nora dijo: “No, nada”. Sobre la convivencia, Pilar Smith consultó si vivían juntos y Nora explicó: “Están muchísimo juntos, sí, comparten”.