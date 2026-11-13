Eduardo Feinmann ganó el Oro en el Martín Fierro de Cable y dio un fuerte discurso: "Hacer periodismo es incomodar a quien sea"

La televisión argentina vivió una nueva noche de reconocimientos con la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable 2026 , donde las principales figuras y producciones de la pantalla fueron distinguidas por su trabajo. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), tuvo a A24 como una de las grandes protagonistas y reservó una sorpresa para el cierre con Eduardo Feimann .

El periodista, fue el encargado de recibir la máxima distinción de la velada , subió al escenario visiblemente emocionado y aprovechó la oportunidad para dejar una definición contundente sobre el ejercicio de su profesión . Su discurso no pasó inadvertido entre los presentes y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la gala.

El conductor fue el último en recibir una estatuilla durante la ceremonia y coronó una noche en la que previamente había sido reconocido por su desempeño al frente de Noticiero A24. Horas antes, Feinmann había ganado en la categoría Labor en conducción masculina , donde compitió con Diego Sehinkman, Esteban Godoy y Luis Novaresio.

Al recibir el Martín Fierro de Oro, necesitó unos segundos para asimilar el reconocimiento antes de comenzar su agradecimiento: “Qué momento, Dios. Para mí es... Este premio para mí es un honor y una gran responsabilidad”, expresó.

También recordó a otros periodistas que recibieron la misma distinción a lo largo de los años: “Tener este premio, que es el mismo premio que ganaron, por ejemplo, Nelson Castro, el Gato Silvestre, Marcelo Bonelli, Luis Novaresio, entre otros, para mí es lo más”.

La contundente frase de Feinmann sobre el periodismo

Uno de los pasajes más comentados de su discurso llegó cuando explicó cuál considera que es la función central del periodismo. Sin esquivar la polémica, el periodista defendió una postura que, según sus palabras, sostiene diariamente en su trabajo: “Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los santos días, sin importar a quién se incomoda”, manifestó ante una ovación del público.

La frase se sumó a otra reflexión que había compartido al recibir el premio por su labor en conducción masculina. En aquella oportunidad, también hizo referencia a las distintas opiniones que genera su figura pública: “Para algunos soy una basura ensobrada y para otros apenas un periodista, y eso es lo que me gusta ser. Solamente un periodista, nada más que eso, le guste a quien le guste. Soy políticamente incorrecto y lo seguiré siendo; gracias a la gente que nos sigue todos los días”.

A24 fue la señal más premiada de los Martín Fierro de Cable

La ceremonia, transmitida en vivo por A24, estuvo conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe y contó con más de cuarenta categorías. La señal tuvo una destacada participación y consiguió seis distinciones, entre ellas mejor señal de noticias y producción integral. Calabró también se llevó el premio a mejor labor en conducción femenina por Arranca la tarde. Por su parte, Pablo Rossi fue distinguido por su labor periodística masculina y WiFi, conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, ganó como programa periodístico.

Detrás de A24, Argentina 12 y TN finalizaron con cuatro premios cada una. Entre los reconocimientos de la primera estuvieron mejor magazine para Mañanas Picantes, programa cultural y educativo para Mi país, noticiero central para Diario de las 20 y documental para Octubre TV. TN también tuvo una noche destacada gracias a Ariel Tarico, quien se convirtió en el individuo más premiado de la gala al obtener dos estatuillas por Tarico Fake News y su participación en Solo una vuelta más. Además, la señal ganó con TN Deportivo y Alejandra Peñalva, reconocida como columnista de espectáculos.

Todos los ganadores destacados de la noche

Entre las demás figuras distinguidas estuvieron Rosario Ayerdi, por su labor periodística femenina en Argenzuela; Diego Latorre y Sebastián Vignolo, quienes compartieron el reconocimiento a la labor periodística deportiva en ESPN; y Daniel Bilotta, de La Nación+, como columnista político.

Por otro lado, Metro consiguió tres premios en las categorías de economía, temas médicos y turismo, mientras que Selenkay, en su segunda temporada, fue distinguida como producción infantil y juvenil. Con dos reconocimientos individuales y el Martín Fierro de Oro, Eduardo Feinmann se convirtió en la figura central de una edición que también consagró a A24 como una de las grandes protagonistas de la televisión por cable argentina.