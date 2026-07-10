Eduardo Feinmann pidió perdón con la voz quebrada: el video

El periodista político salió a pedir disculpas luego de sus fuertes frases contra el pueblo mexicano. Qué dijo la presidente de México.

Eduardo Feinmann quedó expuesto en los últimos días al expresar que "detesta" a los mexicanos, en medio de polémicas que nacieron en torno a la Copa del Mundo 2026 . Tales fueron las polémicas que generaron sus declaraciones que hasta la presidente de México, Claudia Sheinbaum , lo cruzó públicamente.

Luego de los dichos polémicos, el periodista volvió a mostrarse en la televisión. Con un tono distinto al que habitualmente exhibe, siendo duro, directo, sin escrúpulos ni cuidados. Lejos de esa postura recta, esta vez se mostró totalmente conmovido por el escándalo y salió a pedir disculpas.

En su relato, comenzó diciendo: "Hice un comentario que ofendió a millones de mexicanos. ¡Y la verdad tienen razón en enojarse conmigo! Y quiero ser muy claro: no fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio. Estábamos hablando de fútbol. ¡De fútbol! Los mexicanos en el fútbol son tan pasionales como los argentinos", soltó.

EDUARDO FEINNMAN PIDE DISCULPAS A MÉXICO



Dice que su mensaje se malinterpretó; que cuando habló de "detestar a los mexicanos" se refería únicamente al fútbol, no al pueblo mexicano.



Pero en su propia descalificación dijo textual: "es la envidia que los mexicanos le tienen a… pic.twitter.com/IJuP9FkYac — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) July 8, 2026

"No estuvo dirigido contra el pueblo mexicano. De ninguna manera. Quienes me conocen saben que no es mi forma de pensar, ni tampoco de actuar. Y cuando las palabras de uno lastiman a personas que nunca fueron el destinatario del mensaje corresponde aclararlo, y lo hago de corazón. Lo hago con el corazón en la mano", dijo totalmente conmovido.

Para cerrar, expresó sus disculpas: "El fútbol despierta pasiones, ya también las tengo. En un momento del vivo televisivo puede pasar pero una pasión deportiva me parece que nunca debería confundirse con el desprecio hacia el pueblo, porque lo que yo no tengo es desprecio por el pueblo mexicano".

UHHH FEINMANN SE LA PUDRIÓ TODA A MÉXICO



"DETESTO A LOS MEXICANOS CON MI ALMA. El -ahorita- ese SE LO PUEDEN METER EN EL ORTO, son detestables. LA ENVIDIA que le tienen a Argentina, quieren SER COMO NOSOTROS Y NO LES DA EL PINÉ, menos en el fútbol, SON DE MADERA" @edufeiok pic.twitter.com/fu0SzFuVpz — Empalados (@empaladosok) July 6, 2026

Qué dijo la presidente de México

"Una persona, porque no se si podemos catalogarlo como periodista, que inventa que el equipo ecuatoriano había recibido amenazas de algún grupo del crimen organizado para que no ganara el partido con México. Y aparte eso que pone en un mensaje lo comparte Salinas Pliego en su cuenta como diciendo 'esto es verdad'", respondió en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

Luego, insistió: "Es indignante. Para que vean, un presunto periodista, vamos a llamarlo así, un pseudoperiodista, lo que dice de los y las mexicanos, y este es el aliado de la derecha mexicana, o sea la derecha mexicana no quiere al pueblo de México".

Por otra parte, politizó el escándalo: "Si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México, es transitividad".