El relator de Telefe Pablo Giralt, el primer confirmado a MasterChef Celebrity

El relator de fútbol del Mundial 2026 y de la Copa Libertadores se convirtió en la primera figura confirmada para el reality que conducirá Wanda Nara.

Telefe ya inició la búsqueda de las nuevas figuras que formarán parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity . La competencia de cocinas ya empezó las negociaciones con las figuras y se conoció que el relator de fútbol es el primer confirmado.

Se trata de Pablo Giralt , actualmente relator de los partidos del Mundial 2026 en Telefe. De esta manera, la producción ya tiene confirmado a su primera figura que se enfrentará a las cocinas y al exigente jurado - aun a confirmar - tras la finalización de los realities que tiene en pantalla el canal.

Con Gran Hermano: Generación Dorada llegando a las instancias finales y con las grabaciones de Popstars , el canal de la familia ya está cerrando y convocando a las figuras que se sumarán a la nueva temporada que podría salir al aire en octubre.

La noticia la confirmó el periodista Diego Ferrari, quien aclaró que su participación está confirmada en un 99,5%.

Otros tentados

Entre los tentados a sumarse a la competencia de cocinas más famosa del país están: Zaira Nara, Nora Colosimo y Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López. Estos tres nombres están vinculados a Wanda, quien habría pedido a la producción que parte de su entorno participe del reality.

También suena el nombre de la actriz que interpreta a La China en Triángulo amoroso y que se ha lucido en Envidiosa, Débora Nishimoto.

Con la idea en sumar nombres fuertes que llegue a todos los públicos, la producción podría convocar a Santi Talledo y Nati Jota, conductores de Nadie Dice Nada (Luzu) y Sería Increíble (Olga).

Una que podría volver, luego de haber hecho un reemplazo en la temporada pasada, sería Yanina Latorre, la conductora de SQP (América TV) ya que su participación cuando reemplazó a Maxi López tuvo una muy buena repercusión.

Además, serían parte de la nueva temporada “personajes que no se esperan en este tipo de competencias” como Guillermo Andino y Topa.