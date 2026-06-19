El jurado de la nueva edición de MasterChef Celebrity comienza a tomar forma.

Masterchef Celebrity prepara su regreso con una nueva edición, pero aún faltan definiciones importantes sobre su jurado que tendrá nuevos integrantes. Wanda Nara fue confirmada como conductora y será la encargada de dar la bienvenida a los participantes en una temporada que promete novedades desde el arranque. Las grabaciones comenzarán en septiembre y se extenderán hasta el mes de enero, buscando mantener los niveles de audiencia que lo transformaron en uno de los ciclos elegidos por la audiencia de Telefe.

El único nombre seguro es el de Damián Betular, una de las figuras más populares del universo Masterchef. Su continuidad le otorga una línea de continuidad a un jurado que, por ahora, se presenta como el mayor enigma de la edición. La ausencia de confirmación sobre Germán Martitegui y la incógnita sobre quién ocupará el lugar de Donato de Santis, quien decidió dejar su lugar, alimentan las especulaciones dentro y fuera de la producción del reality culinario.

La danza de nombres no se detiene. Los productores mantienen conversaciones con Mauricio Asta, quien cuenta con experiencia como jurado en programas como El gran premio de la cocina. Además, su desembarco en Masterchef dependerá de un casting específico para el rol. Esta búsqueda abierta y la indefinición generan expectativa en la audiencia, acostumbrada a la química y los contrapuntos entre los chefs que marcaron las temporadas anteriores.

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En cada edición, la composición del jurado no solo define el tono del programa, sino que se convierte en uno de los temas más comentados entre seguidores y medios. Con solo Betular confirmado, el resto de los lugares permanece en suspenso y alimenta una narrativa de misterio que ya se instaló en redes sociales y portales especializados.

Germán Martitegui, en duda

El futuro de Germán Martitegui es una de las grandes incógnitas para la futura edición de MasterChef Celebrity. Sin anuncios oficiales, su continuidad o salida se debate en los pasillos del canal de las pelotas y en los foros de fanáticos en internet. Con su estilo exigente y sus devoluciones tajantes, se consolidó como una de las caras más reconocidas de MasterChef Argentina desde la primera temporada allá en 2014.

En paralelo, la vacante que deja Donato de Santis abre la puerta a nuevas dinámicas. Durante la final de la última edición que consagró a Ian Lucas, el italiano se despidió de todos con una profunda emoción. “Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, dos grandes profesionales. A vos, Wanda, una persona increíble, un corazón, una generosidad, una excelencia. A ellos, los finalistas, a todos los exparticipantes, a todos ustedes, desde los que están en la recepción hasta las más altas esferas". Y tuvo palabras especiales para el público: "siempre estuvo presente y me acompañó por todo este tiempo”.

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La audiencia, por su parte, espera anuncios oficiales que terminen con las especulaciones. El formato, que supo adaptarse a distintas versiones (celebrity, amateur, junior), consolidó una base de seguidores que exige información y participa activamente en la construcción de rumores y expectativas.