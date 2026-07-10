Gloria Carrá habló por primera vez de la denuncia a su ex Nacho Levy: qué dijo

Gloria Carrá habló sobre las denuncias contra su expareja, Nacho Levy , tema que continúa generando repercusiones en el ámbito artístico y social.

La denuncia por violencia presentada por la licenciada Cecilia Ce contra su expareja, Nacho Levy , continúa generando repercusiones en el ámbito artístico y social. En las últimas horas, quien se refirió públicamente al tema fue Gloria Carrá , expareja del referente de La Garganta Poderosa , quien expresó su solidaridad con las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y respaldó la decisión de la organización de apartarlo de sus funciones mientras avanza el caso.

La actriz dialogó con el programa Puro Show , emitido por eltrece , donde fue consultada sobre la denuncia y sobre la determinación adoptada por la organización social tras hacerse pública la acusación. Si bien evitó profundizar en su experiencia personal o realizar declaraciones específicas sobre el caso, Carrá dejó en claro cuál es su posición frente a este tipo de situaciones.

Durante la entrevista , la actriz contó que se comunicó con Cecilia Ce luego de conocerse la denuncia y explicó que lo hizo desde un lugar de empatía y acompañamiento: “Decidí hablar con ella porque siempre me voy a solidarizar con las mujeres, siempre las voy a escuchar, porque soy mujer y me han pasado muchas cosas”, expresó en diálogo con el ciclo televisivo.

No obstante, inmediatamente aclaró que su intención no era pronunciarse sobre los hechos denunciados ni aportar detalles relacionados con la causa: “No voy a hablar específicamente del caso”, remarcó. Con esas palabras, Carrá buscó establecer un límite entre su apoyo a quienes denuncian situaciones de violencia y el respeto por un proceso que continúa desarrollándose.

En otro tramo de la conversación, Gloria Carrá fue consultada acerca de su propia historia y sobre si pensaba compartir públicamente experiencias vinculadas a relaciones anteriores. La actriz respondió que cada persona decide hasta dónde contar aspectos de su intimidad y sostuvo que, en su caso, opta por preservar determinados episodios de su vida: “Uno elige muchas veces hasta dónde hablar. Por mi privacidad también, porque no tengo ganas de poner el cuerpo para eso”, afirmó.

Además, aclaró que esa decisión no responde a una cuestión de miedo o inseguridad, sino a la necesidad de establecer límites personales respecto de lo que desea exponer públicamente. De esa manera, evitó hacer referencias directas a la relación que mantuvo con Nacho Levy y prefirió no profundizar sobre experiencias personales.

Su apoyo a la decisión de La Garganta Poderosa

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la postura institucional adoptada por La Garganta Poderosa, que decidió excluir a Nacho Levy de la organización luego de que trascendiera la denuncia. Consultada al respecto, Gloria Carrá manifestó su respaldo a la medida y sostuvo que las instituciones deben actuar cuando surgen denuncias de esta naturaleza: “Me parece bien que se tomen las medidas que se tengan que tomar, siempre”, respondió de manera categórica.

Una reacción que llamó la atención durante la entrevista

Hacia el final del móvil, el cronista Nacho Rivarola le preguntó si la denuncia la había sorprendido. En esta ocasión Carrá optó nuevamente por no desarrollar una respuesta extensa y mantuvo una actitud reservada frente a la consulta. Sin embargo, su reacción no pasó inadvertida para el periodista, quien comentó al aire: “Creo que con esa cara lo decís todo”.