El mensaje de Gloria Carrá para Ángela Torres luego de ser telonera de Shakira

La actriz no dudó en expresar su orgullo por el gran presente de su hija en su carrera musical.

Gloria Carrá expresó en redes sociales su orgullo y felicidad por el gran presente de su hija mayor, Ángela Torres . A través de sus redes sociales, la reconocida actriz compartió un emotivo video en el que registró los momentos más destacados de la cantante como telonera de Shakira en el estadio José Amalfitani.

El video muestra a Ángela sobre el escenario interpretando “Luz Roja”, una de las canciones de su álbum debut de estudio. Luego, las imágenes la muestran fuera del escenario, caminando sonriente con su equipo y con Marcos Giles —su compañero de Luzu y quien, según trascendidos, sería su actual pareja—. El cierre del montaje, en medio del show de Shakira, la encuentra abrazada a sus amigos mientras de fondo suena “Antología”, remarcando tanto la alegría profesional como la calidez de los vínculos que la rodean.

“Mi chiquita gigante teloneando a Shakira en Vélez!! Feliz y emocionada, no solo por verla cumplir sus sueños, también porque últimamente la veo reír y eso me llena el corazón de amor. Vamos Ange, esto recién empieza!! El último video me encanta, ella y sus amigos siempre”, escribió Gloria en el pie de clip, resumiendo lo que significa este hito en la vida de su hija.

image

El ida y vuelta entre madre e hija no tardó en sumar más ternura. Ángela comentó: “Te amo mamáaaa, gracias por acompañarme y por ser luuuuzzz”, a lo que Gloria contestó: “Vos sos mi luz!! Te acompaño a donde me pidas. Te amo”. El intercambio siguió en tono de humor y cariño, confirmando la complicidad y el amor: “Jajaja el final fue ronda de chismes, que se sepa”, bromeó Torres. “Yo pensé que era puro amor”, replicó Gloria, acompañando el comentario con emojis.

Nacho Castañares habló de su romance con Ángela Torres y fue letal

Nacho Castañares volvió a aparecer en el radar de los nuevos romances que circulan en el mundo del espectáculo, luego de sus amoríos con La Tora Villar y Coty Romero, ambas ex compañeras en Gran Hermano. Lejos de esas relaciones, las miradas quedaron puesta en un nuevo vínculo que podría estar fortaleciendo.

En los pasillos de los medios corre el rumor de que una nueva persona estaría llegando a su vida como una potencial novia. Se trata de Angelita Torres, ya que en las redes sociales aparecieron distintas actitudes que alimentan los rumores de un nuevo romance.

Nacho rompe el silencio y habla por primera vez sobre su vínculo con Ángela Torres ¿Amor, amistad o simple juego en redes?



Mirá #FueraDeJoda por https://t.co/4NorjyYUmj pic.twitter.com/75eVPBeka6 — telefe (@telefe) October 14, 2025

Los rumores tomaron fuerza cuando el subcampeón del reality compartió un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) donde escribió "Qué mujer", pero en inglés, tras presenciar el show artístico de Angelita. Más tarde Nacho decidió eliminar el posteo en el que un amigo suyo comentó el emoticon de un angelito. Durante la transmisión del programa Fuera de Joda, explicó el por qué lo hizo.

“Borré el tweet porque se iba a entender como no quería que se entienda. No di a entender que estaba con esa persona, ni que quiero estar con ella, fue exclusivamente por el hecho artístico”, dijo y más tarde aclaró: “No hay romance con Ángela Torres”.

Por otra parte confesó que tuvieron un acercamiento pero que no está ligado a lo amoroso: “Pegamos buena onda cuando vino al programa. Hemos hablado poco, pero nada más”. Mientras tanto la artista atraviesa un momento particular en su vida con su carrera artística y una importante participación en el programa Nadie Dice Nada, que se emite por Luzu TV. Allí la artista comenzó un shippeo con el exfutbolista Marcos Giles, uno de los influencer reconocidos en el país.